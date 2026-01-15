«بس لعب كورة».. عمرو سلامة يقارن ويصدم بعد خسارة مصر من السنغال

وجّه المخرج عمرو سلامة انتقادات لاذعة لأداء المنتخب المصري خلال مواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن الفريق افتقد للحيوية والروح داخل الملعب، وهو ما انعكس بوضوح على النتيجة والمستوى العام للمباراة

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على منصة X: «المباراة ديه خليتنى أحترم قوى منتخب السودان، لما لاعب السنغال خسر برضه آه، بس لعب كورة».

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة.

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.