عمرو سلامة يطرح تساؤلات حول تراجع الإقبال على السينما المصرية

أثار المخرج عمرو سلامة جدلًا واسعًا بعد كتابته لمنشور، ناقش فيها أرقام إيرادات السينما المصرية خلال عام واحد، وما تعكسه من تراجع ملحوظ في نسبة الإقبال الجماهيري على دور العرض.

وكتب سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “ايرادات السينما السنة دي بتقول إن إتباع ٩ مليون تذكرة على مدار السنة، يعني لو نص الناس دخلت فيلمين في السنة، ده معناه إن دخل السينما ٥ مليون واحد”.



ووضح: "٥ مليون من شعب تعدى ١١٠ مليون نسمة.

يعني أقل من ٥٪ بس من الناس بتخش سينما".



وتساءل عمرو سلامة: "هل أسباب ده، سهولة الفرجة سرقة أو قرصنة؟

الحالة الإقتصادية اللي بتخلي خروجة للأسرة تتكلف حوالي ٨٠٠ جنيه في ساعتين تبقى خروجة مكلفة جدا؟

عدم إعجاب الناس بمعظم الأفلام؟

إن الأفلام بيتعمل عليها بسهولة حملات مضادة قاسية بسرعة بتنفر الناس من الافلام؟

الأفلام مش بتناقش قضايا حقيقية ملموسة إلا فيما ندر؟ هل كل ما سبق؟ طب مين يقدر يغير الوضع ده؟".

واختتم: "مين عنده المقدرة والرغبة يساعد صناعة مصرية عريقة مهمة وفاتحة بيوت اكثر من مليون إنسان؟

والجمهور نفسه رأيه إيه؟ إيه ممكن يجذبه لدور العرض أكثر؟".