الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أول يوم في التلاتينات مختلف.. محمد الشرنوبي يحتفل بعيد ميلاده

يارا أمين

احتفل الفنان محمد الشرنوبي، بعيد ميلاده في أجواء هادئة ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك من الاحتفال وعلق عليها قائلاً: "أول يوم في التلاتينات مختلف برضو".

حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفًا على برنامج "On The Road" الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، أسبوعيًا مساء السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تحدث الشرنوبي عن عام 2025 قائلًا: "كانت سنة حلوة لكن دائمًا عندي طموحات ودائمًا أطمح للمزيد وسعيد بتطوري في المزيكا هذا العام".

ووجه إشادة لزملائه الذين لمعوا في 2025 بأعمالهم قائلًا:
"برافو في 2025 لعصام عمر، طه دسوقي، أحمد مالك، نور النبوي احمد غزي".

ومن النجمات ذكر شرنوبي: "برافو لأسماء جلال، هدى المفتي سلمى أبو ضيف، تارا عماد، هنا الزاهد".

على الصعيد الشخصي تمنى الشرنوبي أن يكون أكثر انضباطًا وأن يلتزم بتمارينه الرياضية والخضوع لجلسات العلاج الطبيعي خصوصًا بعد تعرضه لحادث تسبب بإصابات في ظهره.

