شاهد .. عمرو سعد من كواليس مسلسل إفراج

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير مسلسله الجديد" إفراج" من إخراج أحمد خالد موسي، تمهيدًا لعرض العمل خلال شهر رمضان.

ويجسد عمرو سعد شخصية عباس وهو شاب فقير يسعى لتحسين حياته وسط صراعات ومفاجآت غير متوقعة ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ابرز النجوم والمسلسل مكون من 30 حلقة.

شخصية تارا عماد فى مسلسل “إفراج”

وتشارك الفنانة تارا عماد دور البطولة النسائية ضمن احداث المسلسل بشخصية “كراميلا”، وهي فتاة من مدينة طنطا وتعمل مغنية في أحد الفنادق الكبرى وتتقابل كراميلا مع عباس وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل “إفراج” وقنوات العرض

ويشارك في بطولة مسلسل إفراج" كل من تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر ويعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.