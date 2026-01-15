قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة الأنباء الأردنية: هزة أرضية في البحر الميت بقوة 4.1 على مقياس ريختر
رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15 يناير 2026 | فيديو
قرار قضائي عاجل بشأن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال
روسيا تعلن التعرّف على ضابط استخبارات بريطاني غير مُعلن وتتخذ إجراءً مهمًا ضد سفيرة لندن
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة "جيفو" اليابانية
اصطفاف سماوي نادر يحسم موعد أول رمضان .. هل يختفي قمر شعبان تمامًا؟
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 | تداول أسئلة وإجابات "دين القليوبية" بتليجرام
قافلة «زاد العزة» الـ 117 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح
قفزة 75% في التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال 2024 وصادرات مصرية تقترب من مليار دولار
المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سلاف فواخرجي توجه اعتذاراً للأمازيغ وتهاجم مدعي الجهل

يمنى عبد الظاهر

وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي رسالة اعتذار إلى الشعب “الأمازيغي”، وذلك على خلفية تعليقات مسيئة طالتهم من قبل بعض المتابعين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة استيائها الشديد من تدني مستوى الحوار والانحدار الأخلاقي الذي أظهره البعض من خلال الاستهزاء والكلام المهين.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أكدت فواخرجي أن الجهل بمكون شعبي أو تاريخي ليس عيبا بحد ذاته، بل العيب يكمن في اتخاذ هذا الجهل ذريعة للسخرية والحط من شأن شعوب وقوميات عريقة، فقالت: “بعض الناس لا يعرفون من هم الأمازيغ، وهذا ليس عيبا، كلنا نتعلم، وجميل أن نتعلم ونبحث ونسأل ونعرف في كل يوم وكل لحظة شيئا جديدا، ولكن لايحق لأحد لمدارة جهله أو عدم معرفته، السخرية والحطّ من شعب وتاريخ عريق، أو الحطّ من أي مكون، أو قومية أو ديانة أو طائفة أو طريقة، فقط لأنها مغايرة له انتماء أو ديانة أو تفكير”.

وكشفت الفنانة السورية أنها قامت بحظر عدد كبير من المسيئين الذين وصفتهم بـ "العوالق"، مشيرة إلى أنها بذلت جهدا كبيرا لتنظيف مساحتها من التعليقات التي تفرق ولا تجمع، موضحة: “بدل أن يفكروا وينتجوا ويعمّروا، يفرقوا ويهدموا ويشوهوا جنسيتهم ودينهم ولغتهم وسمعة أهلهم حتى جعلوا أهل البلاد الاخرى تعمم انطباعها عنهم ليذهب السوري الصالح وما أروعه بذاك الطالح وإن كان أقليّة”

واختتمت سلاف فواخرجي بيانها بالتأكيد أن “من لا يملك المحبة مريض، ومن لا يعترف بالآخر ناقص

