علاء عز : ننظر إلى شراكة حقيقية مع أصدقائنا في مجتمع الأعمال السوري

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام باتحاد الغرف التجارية، ننظر إلى شراكة حقيقية مع أصدقائنا في مجتمع الأعمال السوري، مشيرا إلىز أنه سيكون توقيع عدد كبير من الاتفاقيات لمشروعات مصرية سورية مشتركة.



واضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، أن الأولوية للشركات المصرية في إعادة إعمار سوريا، مؤكدا أن وفد الاتحاد التقى ايضا بوزراء الإسكان والاقتصاد، وتم التوافق على عدد كبير من المشروعات المشتركة.

وتابع الأمين العام باتحاد الغرف التجارية، أن اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع كان من أقوى ما يمكن لتعزيز العلاقات الاستثمارية المصرية السورية.