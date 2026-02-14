فرحة مصر الطريق لبداية حياة أسرية كريمة.. كيفية التقديم والشروط

في إطار توجه الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الاستقرار الأسري، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مبادرة فرحة مصر لتيسير زواج الشباب والفتيات غير القادرين، من خلال تقديم دعم عيني وتأهيل نفسي واجتماعي يضمن بداية حياة أسرية كريمة، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.

تعرف على خطوات التقديم في مبادرة فرحة مصر

ومن جانبها أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تسجيل نحو 2000 شاب وفتاة على منصة مبادرة فرحة مصر خلال الأسبوع الأول من إطلاقها، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الشباب من الأسر الأولى بالرعاية وتيسير إجراءات الزواج، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن مبادرة فرحة مصر تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من الفئات الأكثر احتياجا، من خلال تقديم دعم عيني يشمل الأجهزة والمتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية، بما يضمن بداية حياة أسرية كريمة ومستقرة، على أن يتم تحديد نوع وعدد الأجهزة وفقا لإمكانات المبادرة والضوابط المعتمدة، دون صرف دعم نقدي.

الفئات المستحقة لمبادرة فرحة مصر

تستهدف المبادرة الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية أو القريبة من خط الفقر، والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة أو المنطبق عليهم شروطه، إضافة إلى الأيتام سواء من دور الرعاية أو داخل أسر بديلة، وكذلك ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، شريطة أن يكون الزواج الأول للطرفين، وأن يكونا مصريي الجنسية وفي السن القانوني للزواج.

واشترطت الوزارة ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من مبادرات زواج أو دعم عيني مماثل من الوزارة أو أي جهة أخرى، وألا تمتلك الأسرة أجهزة مكتملة أو مصادر دخل تتعارض مع كونها من الأولى بالرعاية، مع ضرورة اجتياز دراسة حالة ميدانية معتمدة، علما بأن التقديم لا يعني القبول النهائي.

شروط التقديم في مبادرة فرحة مصر

يشترط أن يكون عقد القران أو نصف إكليل قد تم بحد أقصى عام قبل التقديم، وألا يكون قد تم الزفاف حتى تاريخ الاحتفالية المقررة للمبادرة، مع الالتزام بحضور حفل الزفاف الذي تنظمه الجهة المختصة وفق جدول المبادرة، إلى جانب حضور دورة مودة لتأهيل المقبلين على الزواج، وعدم الاعتذار عنها إلا وفقا للضوابط المقررة.

ويتعين على المتقدم تقديم بيانات صحيحة وحديثة، والتعاون مع إجراءات المراجعة والزيارة الميدانية، والتوقيع على إقرار بصحة البيانات والمستندات، مع العلم أنه في حال ثبوت عدم صحة البيانات أو تزوير المستندات يتم استبعاد الطلب فورا أو إلغاء الاستفادة حال الحصول عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خطوات التسجيل عبر منصة فرحة مصر

يتم التقديم حصريا من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية للمبادرة عبر الرابط https://farhetmasr.csf.eg/، ويقوم بالتسجيل العروس أو العريس، مع ربط البيانات بالرقم القومي بقواعد بيانات التحقق المتاحة للجهات المختصة، وإتاحة متابعة حالة الطلب إلكترونيا سواء قيد المراجعة أو مطلوب استكمال أو زيارة ميدانية أو مقبول أو مرفوض.

المستندات المطلوبة للتقديم

يلتزم مقدم الطلب برفع صور بطاقة الرقم القومي للعروس والعريس وصور شخصية حديثة، وصور بطاقتي اثنين من الأقارب من الدرجة الأولى لكل طرف مع توضيح صلة القرابة، وما يثبت عقد القران أو نصف إكليل، ونتيجة اختبارات المقبلين على الزواج، وأي مستندات إضافية يتم طلبها أثناء المراجعة لاستكمال دراسة الحالة.

الدراسة الميدانية وآلية الاستحقاق

يتم إعداد وتنفيذ دراسة حالة ميدانية بواسطة لجنة مختصة من وزارة التضامن الاجتماعي، ولا يعتد بالطلب نهائيا إلا بعد اعتماد الدراسة من الجهة المختصة.

كما تحظر المبادرة أي شكل من أشكال الوساطة أو التدخل أو الترشيحات غير الموثقة، ويقتصر التعامل على الطلبات المقدمة عبر المنصة الرسمية.

وتشهد المبادرة للمرة الأولى قيام صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتفعيل نظام إلكتروني محكم للتسجيل واستحقاق القسائم الاجتماعية الإلكترونية كآلية وطنية مبتكرة لتوزيع الدعم، إلى جانب مشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في توفير احتياجات منزل الزوجية، فيما يتولى الهلال الأحمر المصري تنسيق انتقالات الأزواج من مختلف المحافظات إلى موقع الاحتفالية الكبرى.

دعم نفسي واجتماعي لضمان استقرار الأسرة

لا يقتصر دور مبادرة فرحة مصر على تقديم الدعم العيني فقط، بل يشمل التأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج من خلال برنامج مودة، إضافة إلى تقديم المشورة الأسرية بعد الزواج لضمان استقرار الأسرة والحد من النزاعات، في إطار توجه الدولة لتعزيز قيم التكافل والعدالة الاجتماعية ودعم الشباب غير القادرين على إتمام الزواج.