بعد استبدال هيثم حسن.. ريال أوفييدو يخسر أمام أتلتيك بلباو 2-1

خسر فريق ريال أوفييدو المحترف ضمن صفوفه صاحب الأصول المصرية هيثم حسن، أمام نظيره أتلتيك بلباو، بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة ال24 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بدأ هيثم حسن المباراة في التشكيل الأساسي لـ ريال أوفييدو قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وتقدم ريال أوفييدو بالهدف الأول في الدقيقة 30 عن طريق إلياس شعيرة، حيث استمر التقدم لحين خروج هيثم حسن.

ونجح فريق أتليتك بلباو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وأضاف أويهان سانست الهدف الثاني وهدف الفوز، من علامة الجزاء، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء .

بهذه النتيجة تجمد رصيد ريال أوفييدو عند النقطة 16 نقطة، متذيلا ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 31 نقطة محتلا المركز التاسع.