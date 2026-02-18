قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
توك شو

يوم واحد في رمضان أمنية أهل القبور.. دعوة لاغتنام أعظم مواسم الطاعة

شهر رمضان
محمد البدوي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجدد المعاني الإيمانية التي تذكر المسلمين بقيمة هذا الشهر العظيم وفضله الذي لا يُضاهى بين سائر أيام العام. 

لحظات الاستعداد لاستقبال الأيام المباركة 

وفي لحظات الاستعداد لاستقبال أيامه المباركة، تتعالى الدعوات إلى اغتنام كل ساعة فيه، باعتباره فرصة ربانية قد لا تتكرر. 

ومن هذا المنطلق، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن فضل رمضان يبلغ منزلة عظيمة إلى حد أن يومًا واحدًا منه قد يكون أمنية لمن فارقوا الحياة، كلمات تحمل رسالة واضحة لكل مسلم بضرورة استثمار الشهر في الطاعة والتوبة وتجديد العهد مع الله.

مكانة شهر رمضان وفضله الكبير

من جانبه؛ أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عِظم مكانة شهر رمضان وفضله الكبير، مشيرًا إلى مقولة الإمام ابن الجوزي التي جاء فيها: «لو قيل لأهل القبور تمنوا، لقالوا نتمنى يومًا من رمضان»، في إشارة إلى القيمة الروحية العظيمة لهذا الشهر المبارك.

استطلاع هلال رمضان

وأوضح خلال حديثه في تغطية خاصة عبر قناة الناس بمناسبة استطلاع هلال رمضان، أن المسلمين على موعد مع ثلاثين يومًا مليئة بالخير والبركة، لافتًا إلى أن العمل الصالح في رمضان يتضاعف أجره أضعافًا كثيرة مقارنة بغيره من الأيام، فالتسبيح فيه أعظم ثوابًا، والعبادة فيه توازي أضعاف ما سواها.

 

فرصة ذهبية لمراجعة النفس

وأشار إلى أن الشهر الكريم يمثل فرصة ذهبية لمراجعة النفس، والتوبة الصادقة، وتصحيح المسار مع الله، مؤكدًا أن رمضان موسم لا يتكرر بنفس الروح، وأنه باب واسع لتعظيم الحسنات ومحو السيئات وزيادة القرب من الله تعالى.

 

استقبال رمضان بهمة عالية واستعداد روحي

واختتم بالدعاء أن يبلغ الله المسلمين الشهر الكريم بقلوب عامرة بالعزيمة والنية الصادقة، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام خالصًا لوجهه الكريم، داعيًا الجميع إلى استقبال رمضان بهمة عالية واستعداد روحي حقيقي.

شهر رمضان فضل رمضان فضل شهر رمضان الأعمال المستحبه في رمضان الإفتاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يتفقد طريق التفريعة بطول 6 كم بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يتفقد طريق التفريعة بطول 6 كم في بورفؤاد

جانب من جولة محافظ سوهاج الجديد

محافظ سوهاج يستهل عمله بجولة ميدانية في الشوارع

محافظ الغربية

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسى والقيادات والأهالي بحلول شهر رمضان

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

