يوم واحد في رمضان أمنية أهل القبور.. دعوة لاغتنام أعظم مواسم الطاعة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجدد المعاني الإيمانية التي تذكر المسلمين بقيمة هذا الشهر العظيم وفضله الذي لا يُضاهى بين سائر أيام العام.

لحظات الاستعداد لاستقبال الأيام المباركة

وفي لحظات الاستعداد لاستقبال أيامه المباركة، تتعالى الدعوات إلى اغتنام كل ساعة فيه، باعتباره فرصة ربانية قد لا تتكرر.

ومن هذا المنطلق، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن فضل رمضان يبلغ منزلة عظيمة إلى حد أن يومًا واحدًا منه قد يكون أمنية لمن فارقوا الحياة، كلمات تحمل رسالة واضحة لكل مسلم بضرورة استثمار الشهر في الطاعة والتوبة وتجديد العهد مع الله.

مكانة شهر رمضان وفضله الكبير

من جانبه؛ أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عِظم مكانة شهر رمضان وفضله الكبير، مشيرًا إلى مقولة الإمام ابن الجوزي التي جاء فيها: «لو قيل لأهل القبور تمنوا، لقالوا نتمنى يومًا من رمضان»، في إشارة إلى القيمة الروحية العظيمة لهذا الشهر المبارك.

استطلاع هلال رمضان

وأوضح خلال حديثه في تغطية خاصة عبر قناة الناس بمناسبة استطلاع هلال رمضان، أن المسلمين على موعد مع ثلاثين يومًا مليئة بالخير والبركة، لافتًا إلى أن العمل الصالح في رمضان يتضاعف أجره أضعافًا كثيرة مقارنة بغيره من الأيام، فالتسبيح فيه أعظم ثوابًا، والعبادة فيه توازي أضعاف ما سواها.

فرصة ذهبية لمراجعة النفس

وأشار إلى أن الشهر الكريم يمثل فرصة ذهبية لمراجعة النفس، والتوبة الصادقة، وتصحيح المسار مع الله، مؤكدًا أن رمضان موسم لا يتكرر بنفس الروح، وأنه باب واسع لتعظيم الحسنات ومحو السيئات وزيادة القرب من الله تعالى.

استقبال رمضان بهمة عالية واستعداد روحي

واختتم بالدعاء أن يبلغ الله المسلمين الشهر الكريم بقلوب عامرة بالعزيمة والنية الصادقة، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام خالصًا لوجهه الكريم، داعيًا الجميع إلى استقبال رمضان بهمة عالية واستعداد روحي حقيقي.