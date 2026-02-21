قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مفاجأة في أرقام مبارايات الجولة الـ 18للدوري

الدوري
الدوري
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة في أرقام مباريات الجولة الـ 18للدوري .

الجولة 18 للدوري

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالأرقام .. مع نهاية مباريات الجولة 18 للدوري

 4 فرق ضمنت المشاركة في دوري تحديد البطل وهي سيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز والأهلي

ويتبقى تحديد 3 فرق أخرى

6 فرق تأكد تواجدها في دوري تحديد الهابطين وهي فرق المقاولون العرب وفاركو وحرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الاسماعيلية والاسماعيلي

ويتبقى تحديد 8 فرق أخرى".

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عددا من المباريات المهمة في شهر رمضان الكريم ببطولات الدوري المصري وربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مباريات الأهلي في شهر رمضان الكريم:

- سموحة × الأهلي 23 فبراير 9:30 مساء في الدوري

- الأهلي × زد 28 فبراير 9:30 مساء في الدوري المصري

-المقاولون العرب × الأهلي 5 مارس 9:30 مساء في الدوري المصري

- طلائع الجيش × الأهلي 9 مارس 9:30 مساء في الدوري المصري

-الأهلي × الترجي التونسي أحد أيام 13 أو 14 مارس 9:30 مساء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الدوري الدوري المصري الجوله ال 18

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

قانون العمل الجديد

كيف ينظم قانون العمل الجديد علاقة التوظيف في القطاع الخاص؟

مشروع قانون لضبط تحليل المخدرات

مشروع قانون لضبط تحليل المخدرات.. شرط أساسي قبل إنهاء خدمة العامل

مدحت الكمار

برلماني: مشاركة مصر في اجتماع مجلس السلام بواشنطن يعزز مساعي وقف الحرب في غزة

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

