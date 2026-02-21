مفاجأة في أرقام مبارايات الجولة الـ 18للدوري

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة في أرقام مباريات الجولة الـ 18للدوري .
الجولة 18 للدوري
وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالأرقام .. مع نهاية مباريات الجولة 18 للدوري
4 فرق ضمنت المشاركة في دوري تحديد البطل وهي سيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز والأهلي
ويتبقى تحديد 3 فرق أخرى
6 فرق تأكد تواجدها في دوري تحديد الهابطين وهي فرق المقاولون العرب وفاركو وحرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الاسماعيلية والاسماعيلي
ويتبقى تحديد 8 فرق أخرى".
ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عددا من المباريات المهمة في شهر رمضان الكريم ببطولات الدوري المصري وربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
مباريات الأهلي في شهر رمضان الكريم:
- سموحة × الأهلي 23 فبراير 9:30 مساء في الدوري
- الأهلي × زد 28 فبراير 9:30 مساء في الدوري المصري
-المقاولون العرب × الأهلي 5 مارس 9:30 مساء في الدوري المصري
- طلائع الجيش × الأهلي 9 مارس 9:30 مساء في الدوري المصري
-الأهلي × الترجي التونسي أحد أيام 13 أو 14 مارس 9:30 مساء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا