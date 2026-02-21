​علاء ميهوب يروي كواليس "الرقم 10": الخطيب اختارني خليفة له.. وهذا ما حدث من الجوهري

​كشف الكابتن علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمسيرته الكروية وارتباطه بالقميص رقم 10، مشيراً إلى أن شغفه بكرة القدم بدأ بالإعجاب بنجوم المنافس التقليدي.

وأوضح ميهوب، خلال استضافته في بودكاست "الحوار الكبير" مع الإعلامي أحمد أسامة، أنه كان يحرص في صغره على متابعة مباريات نادي الزمالك من أجل الاستمتاع بأداء الثنائي حسن شحاتة وفاروق جعفر.

وأكد أن إعجابه الشديد بـ "المعلم" حسن شحاتة كان الدافع وراء ارتدائه القميص رقم 14 في بداياته، وهو الأمر الذي كان يصرح به بفخر داخل جدران النادي الأهلي دون خجل.

​واستعاد ميهوب، ذكريات أول مباراة قمة خاضها أمام الزمالك، واصفاً إياها بالاختبار الصعب كونها مباراة حسم لدرع الدوري، ورغم صغر سنه في ذلك الوقت ومواجهته لعمالقة مثل شحاتة وجعفر، إلا أنه لم يشعر بأي رهبة أو خوف.

وأضاف أن كلمات التشجيع من زميله شريف عبد المنعم كانت دافعاً له للتركيز وتقديم أداء قوي في تلك المواجهة التاريخية التي شهدت تسجيله هدفاً تم إلغاؤه لاحقاً، معتبراً تلك اللحظات من أهم المحطات التي شكلت شخصيته في الملعب.

​وحول قصة القميص رقم 10، أشار ميهوب إلى أن حبه لهذا الرقم بدأ عالمياً بإعجابه الشديد بالنجم الفرنسي "بلاتيني"، لكن التحول الأكبر حدث حين فاتحه الأسطورة محمود الخطيب قبل اعتزاله بقرابة ستة أشهر، معبراً عن رغبته في أن يكون ميهوب هو من يتسلم قميصه التاريخي.

وأوضح أن الخطيب أخبره صراحة: "أريد أن يظل الرقم 10 في الملعب، وأنت تستحق هذا الرقم"، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق ظل سراً بينهما لفترة طويلة حتى لحظة الاعتزال الرسمية.

​وروى ميهوب موقفاً مؤثراً وصعباً حدث يوم مهرجان اعتزال الخطيب، حيث كان حينها في معسكر مغلق مع المنتخب الوطني تحت قيادة الراحل محمود الجوهري، والذي عُرف بصرامته الشديدة.

وأوضح ميهوب، أن الجوهري رغم علاقته الأبوية القوية به، رفض في البداية خروجه من المعسكر للمشاركة في التكريم خوفاً عليه من الإجهاد أو الإصابة، ولم يوافق إلا بعد إلحاح شديد وتعهد بالعودة سريعاً، وبالفعل شارك ميهوب لخمس دقائق فقط، تسلم خلالها القميص من الخطيب في لحظة تاريخية وسط عناق حار، لتبدأ بعدها رحلته مع الرقم 10 التي شهدت تسجيله أهدافاً حاسمة، أبرزها هدفه في مرمى الزمالك الذي توج الأهلي بلقب الدوري عام 1989.

واختتم: " وليد صلاح الدين دخل بديلًا للكابتن الخطيب في مباراة الاعتزال ولكن أنا من حصلت على قميصه ورقمه واستمريت باللعب بقميص رقم 10 إلى أن رحلت عن الفريق".