مكتبة مصر العامة بالجيزة تطلق مبادرة «مصر تقرأ في رمضان» عبر مكتباتها المتنقلة.. 20 زيارة لتعزيز ثقافة القراءة خلال الشهر الكريم

أعلنت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالجيزة إطلاق مبادرة مجتمعية جديدة بعنوان «مصر تقرأ في رمضان»، وذلك من خلال مكتباتها المتنقلة «مصر تقرأ»، في إطار برنامج الخدمات الخارجية الهادف إلى نشر ثقافة القراءة وإتاحة المعرفة خارج أسوار المكتبة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي المبادرة استكمالًا لمسيرة ممتدة نجحت خلالها مكتبة «مصر تقرأ» المتنقلة في الوصول إلى آلاف القرّاء بمواقع الخدمة الخارجية في مناطق 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والقاهرة الجديدة، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، انطلاقًا من محافظة الجيزة.

وتستهدف مبادرة «مصر تقرأ في رمضان» تشجيع مختلف فئات المجتمع على القراءة خلال الشهر الكريم، عبر تنفيذ 20 زيارة ميدانية موزعة على عدد من المواقع بمحافظتي القاهرة والجيزة والمناطق العمرانية الجديدة.

وتتضمن الخدمات المقدمة خلال الزيارات الرمضانية: إتاحة القراءة والاطلاع داخل المكتبة المتنقلة، إعادة الكتب المستعارة، استعارة كتب جديدة، تنظيم أنشطة فنية وثقافية للأطفال.

كما تقدم المبادرة تجربة نظارة الواقع الافتراضي (VR)، باعتبارها أحد الأنشطة التفاعلية المميزة التي تجمع بين المعرفة والترفيه، وتستهدف الأطفال والكبار على السواء.

وراعت المكتبة طبيعة شهر رمضان في تنظيم مواعيد الزيارات، حيث تُنفذ الزيارات أيام الجمعة والسبت قبل الإفطار من الساعة 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا، فيما تُقام زيارات يوم الإثنين بعد الإفطار من الساعة 9 مساءً حتى 11 مساءً، بما يتيح لأكبر عدد من المستفيدين فرصة الاستفادة من الخدمات.

جدول الزيارات:

- الجمعة 20 فبراير 2026 (قبل الإفطار)

نادي The Club الرياضي والاجتماعي – العاصمة الإدارية

جويل سبورت سيتي للقوات المسلحة – زهراء مدينة نصر

- السبت 21 فبراير 2026 (قبل الإفطار)

نادي أكتوبر 1 للقوات المسلحة – مدينة الفردوس، حدائق أكتوبر

- الإثنين 23 فبراير 2026 (بعد الإفطار)

كمبوند إشراقة – مدينة 6 أكتوبر

الإسكان الاجتماعي 1185 عمارة – حدائق أكتوبر

- الجمعة 27 فبراير 2026 (قبل الإفطار)

نادي The Club الرياضي والاجتماعي – مدينة 6 أكتوبر

مركز شباب الجزيرة – القاهرة

- السبت 28 فبراير 2026 (قبل الإفطار)

نادي الياسمين 3 للقوات المسلحة – مدينة المستقبل، الشروق

- الإثنين 2 مارس 2026 (بعد الإفطار)

كمبوند دجلة بالمز – 6 أكتوبر الجديدة

حي زهراء 6 أكتوبر الجديدة (800 فدان سابقًا)

- الجمعة 6 مارس 2026 (قبل الإفطار)

الإسكان الاجتماعي خلف السكة – 6 أكتوبر الجديدة

الإسكان الاجتماعي غرب المطار – 6 أكتوبر الجديدة

- السبت 7 مارس 2026 (قبل الإفطار)

مركز شباب الشيخ زايد – مدينة الشيخ زايد

- الإثنين 9 مارس 2026 (بعد الإفطار)

الإسكان الاجتماعي ربوة أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة

نادي تنمية الرياضي – المقطم (المدينة الرياضية الشبابية بالأسمرات سابقًا)

- الجمعة 14 مارس 2026 (قبل الإفطار)

الإسكان الاجتماعي 247 عمارة – حدائق أكتوبر

كمبوند براديس – حدائق أكتوبر

- السبت 15 مارس 2026 (قبل الإفطار)

نادي الياسمين 1 للقوات المسلحة – مدينة المستقبل، الشروق

- الإثنين 16 مارس 2026 (بعد الإفطار)

نادي الشروق الرياضي – مدينة الشروق

مركز شباب التجمع الأول – التجمع الأول، القاهرة الجديدة

وأكدت مكتبة مصر العامة أن مبادرة «مصر تقرأ في رمضان» تعكس التزامها بدورها التنويري والمجتمعي، وسعيها المتواصل إلى ترسيخ ثقافة القراءة، وجعل المعرفة جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية للمواطنين، حتى خلال المواسم والمناسبات ذات الطابع الخاص.