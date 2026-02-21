قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مكتبة مصر العامة بالجيزة تطلق مبادرة «مصر تقرأ في رمضان» عبر مكتباتها المتنقلة.. 20 زيارة لتعزيز ثقافة القراءة خلال الشهر الكريم

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

أعلنت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالجيزة إطلاق مبادرة مجتمعية جديدة بعنوان «مصر تقرأ في رمضان»، وذلك من خلال مكتباتها المتنقلة «مصر تقرأ»، في إطار برنامج الخدمات الخارجية الهادف إلى نشر ثقافة القراءة وإتاحة المعرفة خارج أسوار المكتبة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي المبادرة استكمالًا لمسيرة ممتدة نجحت خلالها مكتبة «مصر تقرأ» المتنقلة في الوصول إلى آلاف القرّاء بمواقع الخدمة الخارجية في مناطق 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والقاهرة الجديدة، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، انطلاقًا من محافظة الجيزة.

وتستهدف مبادرة «مصر تقرأ في رمضان» تشجيع مختلف فئات المجتمع على القراءة خلال الشهر الكريم، عبر تنفيذ 20 زيارة ميدانية موزعة على عدد من المواقع بمحافظتي القاهرة والجيزة والمناطق العمرانية الجديدة.

وتتضمن الخدمات المقدمة خلال الزيارات الرمضانية: إتاحة القراءة والاطلاع داخل المكتبة المتنقلة، إعادة الكتب المستعارة، استعارة كتب جديدة، تنظيم أنشطة فنية وثقافية للأطفال.

كما تقدم المبادرة تجربة نظارة الواقع الافتراضي (VR)، باعتبارها أحد الأنشطة التفاعلية المميزة التي تجمع بين المعرفة والترفيه، وتستهدف الأطفال والكبار على السواء.

وراعت المكتبة طبيعة شهر رمضان في تنظيم مواعيد الزيارات، حيث تُنفذ الزيارات أيام الجمعة والسبت قبل الإفطار من الساعة 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا، فيما تُقام زيارات يوم الإثنين بعد الإفطار من الساعة 9 مساءً حتى 11 مساءً، بما يتيح لأكبر عدد من المستفيدين فرصة الاستفادة من الخدمات.

جدول الزيارات:
- الجمعة 20 فبراير 2026 (قبل الإفطار)
نادي The Club الرياضي والاجتماعي – العاصمة الإدارية
جويل سبورت سيتي للقوات المسلحة – زهراء مدينة نصر
- السبت 21 فبراير 2026 (قبل الإفطار)
نادي أكتوبر 1 للقوات المسلحة – مدينة الفردوس، حدائق أكتوبر
- الإثنين 23 فبراير 2026 (بعد الإفطار)
كمبوند إشراقة – مدينة 6 أكتوبر
الإسكان الاجتماعي 1185 عمارة – حدائق أكتوبر
- الجمعة 27 فبراير 2026 (قبل الإفطار)
نادي The Club الرياضي والاجتماعي – مدينة 6 أكتوبر
مركز شباب الجزيرة – القاهرة
- السبت 28 فبراير 2026 (قبل الإفطار)
نادي الياسمين 3 للقوات المسلحة – مدينة المستقبل، الشروق
- الإثنين 2 مارس 2026 (بعد الإفطار)
كمبوند دجلة بالمز – 6 أكتوبر الجديدة
حي زهراء 6 أكتوبر الجديدة (800 فدان سابقًا)
- الجمعة 6 مارس 2026 (قبل الإفطار)
الإسكان الاجتماعي خلف السكة – 6 أكتوبر الجديدة
الإسكان الاجتماعي غرب المطار – 6 أكتوبر الجديدة
- السبت 7 مارس 2026 (قبل الإفطار)
مركز شباب الشيخ زايد – مدينة الشيخ زايد
- الإثنين 9 مارس 2026 (بعد الإفطار)
الإسكان الاجتماعي ربوة أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة
نادي تنمية الرياضي – المقطم (المدينة الرياضية الشبابية بالأسمرات سابقًا)
- الجمعة 14 مارس 2026 (قبل الإفطار)
الإسكان الاجتماعي 247 عمارة – حدائق أكتوبر
كمبوند براديس – حدائق أكتوبر
- السبت 15 مارس 2026 (قبل الإفطار)
نادي الياسمين 1 للقوات المسلحة – مدينة المستقبل، الشروق
- الإثنين 16 مارس 2026 (بعد الإفطار)
نادي الشروق الرياضي – مدينة الشروق
مركز شباب التجمع الأول – التجمع الأول، القاهرة الجديدة

وأكدت مكتبة مصر العامة أن مبادرة «مصر تقرأ في رمضان» تعكس التزامها بدورها التنويري والمجتمعي، وسعيها المتواصل إلى ترسيخ ثقافة القراءة، وجعل المعرفة جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية للمواطنين، حتى خلال المواسم والمناسبات ذات الطابع الخاص.

مكتبة مصر العامة الرئيسية مصر تقرأ في رمضان مصر تقرأ نشر ثقافة القراءة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

وصفات إفطار سريعة

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

ترشيحاتنا

جمهور الزمالك

الغندور يشيد بجمهور الزمالك في مباراة حرس الحدود

الهلال

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

محمد إبراهيم

فطرت في مباراة مازيمبي.. محمد إبراهيم يفجر مفاجأة بشأن إفطاره بشهر رمضان

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد