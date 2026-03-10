حسام حسن يدرس ضم حارس بيراميدز للمنتخب في المعسكر المقبل

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن، أن يكون أحمد الشناوي هو حارس الفراعنة الأول في المرحلة المقبلة بداية من معسكر مارس تحضيرا للمونديال وأن يكون حارس مصر في كأس العالم في ظل ثبات المستوى والتألق اللافت للنظر كونه الأجدر في المرحلة الحالية.



وفي ظل المستوى المتراجع لحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي وظهوره بمستوى بعيدا تماما عن مستواه القوي المعهود، بات أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز هو المرشح الأبرز لحراسة مرمى منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026 في ظل ثبات المستوى واعتلائه لعرش أفضل حراس المرمى في قارة أفريقيا خلال الفترة الماضية.

وكان الشناوي كان سببا رئيسيا في تتويج بيراميدز ببطولاته القارية الثلاثة دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي، وكأس القارات الثلاثة بمستوى رائع وثابت، وهو ما تم ترجمته من خلال ترشيحه لحصد جائزة أفضل حارس في القارة ومستواه ثابت وفي تألق مستمر مع بيراميدز حتى الآن ومصدر قوة الفريق محليا وقاريا.

وفي المقابل، يمر محمد الشناوي حارس الأهلي بفترة عصيبة وانتقادات كبيرة ومطالبات باستبعاده من حراسة عرين الأهلي ومنتخب مصر، بينما يجلس مصطفى شوبير احتياطيا في فترات طويلة ما يجعل مستواه غير ثابت بالإضافة لعدم امتلاكه الخبرة الدولية الكافية، فيما أصبح محمد صبحي حارس الزمالك خارج الصورة بعدما بات المهدي سليمان هو الحارس الأساسي للفريق الأبيض حاليا.