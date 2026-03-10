مشادة بين سائق ومندوب توزيع إسطوانات بوتاجاز بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على التصوير برفض أحد مندوبى توزيع إسطوانات البوتاجاز تبديل الإسطوانة له بدعوى وجود محسوبية بالبحيرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على التصوير (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) ، وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 7 الجارى حدثت مشادة كلامية بينه ومندوب توزيع الإسطوانات لرغبته فـى تغيير الإسطوانة دون وجود الإسطوانة الفارغة ورفض مندوب التوزيع لذلك، إلا أنه قام بتغيير الإسطوانة عقب إحضاره الفارغة، وبإستدعاء مندوب توزيع إسطوانات البوتجاز بالمستودع أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.