محمد موسى: تصريحي عن عودة بشار الأسد لحكم سوريا تم اجتزاؤه

أكد الإعلامي محمد موسى أن تصريحه الذي تم تداوله على جميع المنصات الإعلامية، والذي كان يحمل عنوان «بشار الأسد سيعود ليحكم سوريا»، تم اجتزاؤه من تصريح كامل مدته 14 دقيقة.

وأضاف موسى، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن تلك المنصات اجتزأت 48 ثانية فقط، وتم العمل عليها ونشرها دون معرفة باقي الحديث حول هذا الأمر.

ولفت إلى أنه كان يحذر من تقسيم سوريا إلى 4 أو 5 أجزاء، موضحًا أنه خلال الحديث قال إن بشار الأسد قد يحكم الطائفة الخاصة به، وأن كلامه كان وفق قراءة للوضع في سوريا، وأن ذلك يأتي ضمن مخطط موجود منذ الثمانينيات.

وأشار إلى أن أحمد الشرع، الرئيس السوري، رد عليه بعد أقل من أسبوع من نقل هذا التصريح على قناة الجزيرة، قائلًا: «عودة النظام السابق ضرب من ضروب الخيال».