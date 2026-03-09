قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القارئ محمد أحمد حسن يؤم المصلين ليلة 21 رمضان بمسجد الفتاح العليم
وزير النقل يعلن وصول ماكينات حفر الخط الرابع للمترو إلى محطات المتحف الكبير والرماية
خطة تصفية المرشد الجديد.. ترامب يدعم اغتيا.ل نجل خامنئي.. ونتنياهو يرتب عملية استهدافه
رسالة عاجلة من سلطان عمان إلى إيران بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
توك شو

جمال سليمان: بشار الأسد لا يمتلك ما يكفي من الذكاء.. ويعيش بأوهام

جمال سليمان
جمال سليمان
محمود محسن

أكد الفنان جمال سليمان، أنه قابل بشار الأسد عدة مرات قبل وبعد توليه الرئاسة، موضحًا أن اللقاءات الأولية كانت لطيفة، لكنها كشفت الكثير عن شخصية الرئيس السوري وطريقة إدراكه للواقع.

وقال جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»،: «كنت أتصور أنه ذكي بما فيه الكفاية ليسمع المواطنين، لكنه في الواقع لم يمتلك ما يكفي من الذكاء، وكان يعيش في وهم دائم بأن حب الشعب له غير مشروط، الأسد كان يعتمد على هذا الحب كمقياس لتصرفاته»، مشيرًا إلى حديث دار بينه وبين إحدى الشخصيات الكبيرة في زمن والده، حيث قال له: «أنا معتمد على حب الناس لي».

وأوضح جمال سليمان أن هذا الاعتقاد الخاطئ جعل الأسد يبالغ في تقدير قبول الناس له، رغم أن حب الجمهور دائمًا مرتبط بالنتائج والأفعال، مؤكداً أن فخ الاعتماد على حب الناس غير المشروط أدى إلى سوء تقييم الواقع.

وأشار جمال سليمان إلى أن لقاءاته مع الأسد خلال الربيع العربي أظهرت ثقة مفرطة منه بأن الثورة لن تصل إلى سوريا، معتبرًا أن هذا الاعتقاد انعكس على طريقة حكمه واستجابته للأحداث، موضحًا أيضًا أنه بعد جلسة أو جلستين مع الأسد شعر أن الرجل لا يملك القدرة على إدارة بلد بشكل فعلي، وأن الواقع السياسي السوري كشف ذلك بوضوح بعد أحداث 2003 وسقوط بغداد.

جمال سليمان بشار الأسد

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

فليك

فليك يشيد برباعي برشلونة بعد الفوز على بلباو

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف كواليس لقائه مع حسام حسن

برشلونة

نيوكاسل يستضيف برشلونة في دوري أبطال أوروبا

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

