جمال سليمان: بشار الأسد لا يمتلك ما يكفي من الذكاء.. ويعيش بأوهام

أكد الفنان جمال سليمان، أنه قابل بشار الأسد عدة مرات قبل وبعد توليه الرئاسة، موضحًا أن اللقاءات الأولية كانت لطيفة، لكنها كشفت الكثير عن شخصية الرئيس السوري وطريقة إدراكه للواقع.

وقال جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»،: «كنت أتصور أنه ذكي بما فيه الكفاية ليسمع المواطنين، لكنه في الواقع لم يمتلك ما يكفي من الذكاء، وكان يعيش في وهم دائم بأن حب الشعب له غير مشروط، الأسد كان يعتمد على هذا الحب كمقياس لتصرفاته»، مشيرًا إلى حديث دار بينه وبين إحدى الشخصيات الكبيرة في زمن والده، حيث قال له: «أنا معتمد على حب الناس لي».

وأوضح جمال سليمان أن هذا الاعتقاد الخاطئ جعل الأسد يبالغ في تقدير قبول الناس له، رغم أن حب الجمهور دائمًا مرتبط بالنتائج والأفعال، مؤكداً أن فخ الاعتماد على حب الناس غير المشروط أدى إلى سوء تقييم الواقع.

وأشار جمال سليمان إلى أن لقاءاته مع الأسد خلال الربيع العربي أظهرت ثقة مفرطة منه بأن الثورة لن تصل إلى سوريا، معتبرًا أن هذا الاعتقاد انعكس على طريقة حكمه واستجابته للأحداث، موضحًا أيضًا أنه بعد جلسة أو جلستين مع الأسد شعر أن الرجل لا يملك القدرة على إدارة بلد بشكل فعلي، وأن الواقع السياسي السوري كشف ذلك بوضوح بعد أحداث 2003 وسقوط بغداد.