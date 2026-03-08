جمال سليمان: نظام بشار الأسد هددني بابني واقتحموا بيتي بعد دعمي مطالب الإصلاح في سوريا

كشف الفنان جمال سليمان تفاصيل ما تعرض له من تهديدات من جانب النظام السوري السابق، مؤكدًا أن ما تردد عن تهديده بابنه واقتحام منزله صحيح، لكن كثيرين لا يعرفون التفاصيل الكاملة لما حدث، موضحًا أن موقفه السياسي يعود إلى عام 2005، عندما كان من أوائل السوريين الذين تحدثوا على شاشات التلفزيون عن الوضع في سوريا.

وأوضح جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أنه كان يرى أن أهم قرار يجب أن يصدر عن مؤتمر حزب البعث آنذاك هو «إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعطي حزب البعث الحق الاحتكاري في حكم سوريا والتحول نحو النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية والتداول السلمي عبر الانتخابات الحقيقية».

وأضاف جمال سليمان أن تلك الفترة شهدت أحداثًا سياسية كبيرة في المنطقة، بداية من سقوط بغداد في العراق، مرورًا باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وصولًا إلى خروج القوات السورية من لبنان، وهو ما جعل الوضع السياسي في المنطقة شديد الحساسية، مؤكدًا أن السوريين كانوا يتابعون هذه التطورات بقلق كبير بدافع الحس الوطني والخوف على بلدهم.

وأوضح جمال سليمان أنه بعد ذلك جاءه عرض للعمل في مصر من خلال مسلسل «حدائق الشيطان» مع المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، فانتقل إلى مصر وبدأ العمل هناك، بينما كان يواصل متابعة ما يجري في سوريا عن قرب.

وتابع: «التهديدات بدأت بعد اندلاع الثورة السورية، حيث أعلن دعمه لمطالب الإصلاح وأجرى عددًا من اللقاءات الإعلامية في الصحافة المصرية وغيرها، وكان في ذلك الوقت يصور مسلسل «الشوارع الخلفية» في مصر، كان يعتقد أن تصريحاته تتسم بالهدوء والوسطية وتنطلق من دوافع وطنية، إلا أن هذا الموقف لم يلق قبولًا لدى النظام السوري السابق».