قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في إفطار أكاديمية الشرطة حملت رسائل قوية للداخل والخارج
لن ننسى ما حدث في 2011.. أحمد موسى: الرئيس السيسي وجّه رسائل مهمة خلال إفطار أكاديمية الشرطة
تحذير شديد للاعبي الأهلي من مدير الكرة بسبب الاعتراض على تبديلات الجهاز الفنى
عبادات مستحبة في العشر الأواخر من رمضان.. اعرفها
مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
إيقاف جوارديولا مباراتين عقب مواجهة نيوكاسل يوانيتد
قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال سليمان: نظام بشار الأسد هددني بابني واقتحموا بيتي بعد دعمي مطالب الإصلاح في سوريا

الفنان جمال سليمان
الفنان جمال سليمان
محمود محسن

كشف الفنان جمال سليمان تفاصيل ما تعرض له من تهديدات من جانب النظام السوري السابق، مؤكدًا أن ما تردد عن تهديده بابنه واقتحام منزله صحيح، لكن كثيرين لا يعرفون التفاصيل الكاملة لما حدث، موضحًا أن موقفه السياسي يعود إلى عام 2005، عندما كان من أوائل السوريين الذين تحدثوا على شاشات التلفزيون عن الوضع في سوريا.

وأوضح جمال سليمان، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أنه كان يرى أن أهم قرار يجب أن يصدر عن مؤتمر حزب البعث آنذاك هو «إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعطي حزب البعث الحق الاحتكاري في حكم سوريا والتحول نحو النظام الديمقراطي والتعددية الحزبية والتداول السلمي عبر الانتخابات الحقيقية».

وأضاف جمال سليمان أن تلك الفترة شهدت أحداثًا سياسية كبيرة في المنطقة، بداية من سقوط بغداد في العراق، مرورًا باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وصولًا إلى خروج القوات السورية من لبنان، وهو ما جعل الوضع السياسي في المنطقة شديد الحساسية، مؤكدًا أن السوريين كانوا يتابعون هذه التطورات بقلق كبير بدافع الحس الوطني والخوف على بلدهم.

وأوضح جمال سليمان أنه بعد ذلك جاءه عرض للعمل في مصر من خلال مسلسل «حدائق الشيطان» مع المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، فانتقل إلى مصر وبدأ العمل هناك، بينما كان يواصل متابعة ما يجري في سوريا عن قرب.

وتابع: «التهديدات بدأت بعد اندلاع الثورة السورية، حيث أعلن دعمه لمطالب الإصلاح وأجرى عددًا من اللقاءات الإعلامية في الصحافة المصرية وغيرها، وكان في ذلك الوقت يصور مسلسل «الشوارع الخلفية» في مصر، كان يعتقد أن تصريحاته تتسم بالهدوء والوسطية وتنطلق من دوافع وطنية، إلا أن هذا الموقف لم يلق قبولًا لدى النظام السوري السابق».

الفنان جمال سليمان النظام السوري حزب البعث سوريا التطورات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

التاريخ الهجري اليوم فى مصر.. اعرف النهارده كام رمضان؟

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

وزير الخارجية المغربي

المغرب يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ضد الدول العربية الشقيقة

ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة

وزير الخارجية المغربي: أمن واستقرار دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا

أرشيفية

الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي في هجوم استهدف القوات الأمريكية في السعودية

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد