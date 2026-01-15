محمد موسى: مجلس النواب الجديد يواجه لحظة استثنائية وتحديات غير مسبوقة

قال الإعلامي محمد موسى إن مجلس النواب الجديد دخل المشهد في لحظة استثنائية، مشيرًا إلى أن مصر تواجه في الوقت الحالي منطقة مضطربة، اقتصاد عالمي مأزوم، صراعات إقليمية على حدود الدولة، وضغوط داخلية تملي على التشريع والرقابة أدوارًا غير تقليدية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن التركيبة الحالية للمجلس تمثل مزيجًا من الأحزاب، المستقلين، الخبرات القانونية والاقتصادية، والشخصيات العامة، إلا أن السؤال الحقيقي ليس في الأسماء، بل في القدرة على المواجهة والتعامل مع التحديات.

وأكد موسى أن الحديث لا يدور حول مجلس يعمل في ظروف طبيعية، بل حول مجلس مطالب بالحفاظ على استقرار تشريعي، وتحقيق التوازن بين الإصلاح والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، والتعامل مع ملفات الأمن القومي الإقليمي المعقدة.

وتساءل محمد موسى عن قدرة التركيبة الحالية على مواجهة هذه المرحلة، في ظل تحديات تتطلب خبرة وحكمة عالية في صنع القرار.