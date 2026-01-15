روان أبو العينين تكشف تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

أكدت الإعلامية روان أبو العينين، أن الجلسةالافتتاحية لمجلس النواب الجديد، والذي تم بعد أداء النواب اليمين الدستورية، وفاز المستشار هشام بدوي برئيس مجلس النواب بنسبة قاربت 91% من أصوات الأعضاء.

وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، انه تم إنتخاب النائب عاصم الجزار كوكيل أول لمجلس النواب، والنائب محمد الوحش كوكيل ثاني، لتكتمل هيئة مكتب المجلس الجديدة التي ستدير العمل التشريعي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن بدأت الجلسة بقيادة الدكتورة عبلة الهواري، مع أصغبر عضويتين، وكان هذا المشهد لصعود المراة إلى البرلمان وتمكين الشباب داخل المجلس.

وأشارت روان أبو العينين إلى أنه تم انتخاب القائمة لرؤساء لجان مجلس النواب بـ 25 لجنة فرعية.

