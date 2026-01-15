كيف تدار الدول من الظل؟ محمد موسى يكشف أسرارا تُروى لأول مرة في شِباك الخفاء

أعلن الإعلامي محمد موسى مقدم برنامج خط أحمر عن الإطلاق الرسمي لكتابه الجديد «شِباك الخفاء: الصهيونية والماسونية ومخطط السيطرة على العالم»، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات دار سما للنشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

وأكد موسى، إنه يسعده ويشرفه الإعلان عن أول عمل فكري له، موضحًا أن الكتاب يمثل ثمرة جهد بحثي حاول من خلاله كشف أخطر الشبكات الفكرية والسياسية التي تعمل في الخفاء، وتقديم رؤية واعية وموثقة، بعيدة عن التهويل أو الإثارة، لفهم ما يُدار خلف الكواليس على الساحة العالمية.

وأضاف موسى أن «شِباك الخفاء» يتناول تطور هذه الكيانات السرية من مجرد أفكار إلى منظومات متشابكة، تحولت بمرور الزمن إلى شبكات نفوذ تمارس تأثيرها على الدول والاقتصاد والوعي الإنساني، مؤكدًا أن الكتاب يهدف إلى مساعدة القارئ على قراءة الواقع المعاصر بوعي أعمق وفهم أشمل.

وأعلن موسى عن تنظيم ندوة خاصة لمناقشة الكتاب ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها وتوجيه الدعوات في وقت لاحق.