برلمان

بعد مقتله في مسلسل رأس الأفعي.. الإرهابي محمد كمال المسئول الرئيسي عن العمليات المسلحة في مصر

الإخواني الإرهابي محمد كمال
الإخواني الإرهابي محمد كمال
معتز الخصوصي

سلط مسلسل رأس الأفعى والذي يذاع خلال شهر رمضان الضوء على الإخواني الإرهابي محمد كمال ، حيث شهدت الحلقة 19 من مسلسل رأس الأفعى بطولة أمير كرارة وشريف منير، أحداثا متصاعدة، حيث أخبر هارون "وليد فواز" محمود عزت "شريف منير" بمقتل محمد كمال "محمد يوركا"، واتضح أن قوات الأمن هي من قامت بقتله من داخل مخبأه.

وشهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 19 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث اعترف الإرهابي محمد السعيد فتح الدين ببعض التفاصيل الخاصة باللجان النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية. 

كما أدل محمد السعيد على مكان أحد عناصر الجماعة الإرهابية الذين كانوا على علاقة مباشرة بالإرهابي محمد كمال، وهو ما دفع قوات الأمن بقيادة مراد “أمير كرارة” ان يقبضون على عنصر الجماعة ليعترف على مكان محمد كمال القيادى الذى تسبب فى تخطيط عديد من الاغتيالات وقام بانشاء حركات مسلحة داخل الجماعة منهم حركة حسم. 

وتلقى فى نهاية الحلقة الإرهابي محمود عزت “شريف منير” خبر مقتل محمد كمال بشكل طبيعي وكلف هارون “وليد فواز” ان يتم تولي كل الملفات والحركات المسلحة التى كان يديرها محمد كمال الى التنظيم فى الخارج. 

وكان الإرهابي الإخواني محمد كمال يرأس المكتب الإداري للجماعة بمحافظة أسيوط بصعيد مصر ، وشغل منصب الرئيس السابق للجنة الإدارية العليا لجماعة الاخوان ، والتي أدارت أعمال وشؤون الجماعة منذ فبراير 2014 ، بعد القاء القبض على كبار قادتها وهروب آخرين منهم خارج مصر ، كما كان محمد كمال عضو سابق بمكتب الارشاد العام للجماعة بمصر.

وتصاعدت الخلافات بعد ذلك بين أطراف جماعة الإخوان الإرهابية وأجيالها المختلفة ومكاتبها في الداخل والخارج حول كيفية إدارة اللجنة الإدارية العليا لشؤون الجماعة، بلغت ذروتها في نهاية عام 2015 وبداية 2016 ، أعلن كمال موقفه في ما وصفها بشهادة "إبراء ذمة".

وقال في شهادته "إن القرارات التي صدرت بحق اعضاء منتخبين او ممثلين للجانهم هي إجراءات منعدمة ومعيبة لتصفية الحسابات واتخذت بطريقة غير شرعية وعلى أسس غير لائحية."

وكان يشير بذلك إلى قرارات اتخذها فصيل يقوده محمود عزت، النائب الأول لمرشد الجماعة والمختفي منذ عزل مرسي، إقالة وتجميد عمل أعضاء باللجنة الادارية التي كان يرأسها كمال نفسه من مناصبهم وتعيين اخرين بعد تبادل للاتهامات بالاقصاء والتفرد بالقرار وعدم انسجام بيانات معلنة من متحدث الجماعة آنذاك مع مواقف الجماعة الثابتة بوجهة نظر فريق عزت.

القيادي التنفيذي داخل جماعة الإخوان

ومن جانبه قال ماهر فرغلي ، الخبير في الحركات الإسلامية أن القيادي الإخواني محمد كمال كان مدان في كل القضايا الإرهابية التي ارتكتب منذ عام 2012 وحتى مقتله في عام 2016.

وأشار فرغلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كل العمليات الإرهابية التي ارتكتب في مصر في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية وما بعدها كانت تحت إشراف محمد كمال ، باعتباره القيادي التنفيذي داخل جماعة الإخوان الإرهابية والمسئول الرئيسي عن كل العمليات الإرهابية في مصر ، حيث كان يشغل منصب الرئيس السابق للجنة الإدارية العليا لجماعة الاخوان المسلمين ، وهي التي كانت تدير أعمال وشؤون الجماعة منذ فبراير 2014.

أحداث مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة. 

مسلسل رأس الأفعى الإخواني الإرهابي محمد كمال شهر رمضان جماعة الإخوان الإرهابية القيادي التنفيذي

