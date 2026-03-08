قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
وزير الكهرباء: خطة تشغيل ديناميكية لخفض استخدام الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة
800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة | فيديو
أيمن الصفدي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته
فن وثقافة

مسلسل رأس الأفعى الحلقة 19.. مقتل الإرهابي محمد كمال

مسلسل رأس الأفعى
مسلسل رأس الأفعى
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 19 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث اعترف الإرهابي محمد السعيد فتح الدين ببعض التفاصيل الخاصة باللجان النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية. 

كما ادل محمد السعيد على مكان أحد عناصر الجماعة الإرهابية الذين كانوا على علاقة مباشرة بالإرهابي محمد كمال، وهو ما دفع قوات الأمن بقيادة مراد “أمير كرارة” ان يقبضون على عنصر الجماعة لعترف على مكان محمد كمال القيادى الذى تسبب فى تخطيط عديد من الاغتيالات وقام بانشاء حركات مسلحة داخل الجماعة منهم حركة حسم. 

وتلقى فى نهاية الحلقة الإرهابي محمود عزت “شريف منير” خبر مقتل محمد كمال بشكل طبيعي وكلف هارون “وليد فواز” ان يتم تولي كل الملفات والحركات المسلحة التى كان يديرها محمد كمال الى التنظيم فى الخارج. 

أحداث مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة. 

