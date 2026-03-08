مسلسل رأس الأفعى الحلقة 19.. مقتل الإرهابي محمد كمال

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 19 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث اعترف الإرهابي محمد السعيد فتح الدين ببعض التفاصيل الخاصة باللجان النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية.

كما ادل محمد السعيد على مكان أحد عناصر الجماعة الإرهابية الذين كانوا على علاقة مباشرة بالإرهابي محمد كمال، وهو ما دفع قوات الأمن بقيادة مراد “أمير كرارة” ان يقبضون على عنصر الجماعة لعترف على مكان محمد كمال القيادى الذى تسبب فى تخطيط عديد من الاغتيالات وقام بانشاء حركات مسلحة داخل الجماعة منهم حركة حسم.

وتلقى فى نهاية الحلقة الإرهابي محمود عزت “شريف منير” خبر مقتل محمد كمال بشكل طبيعي وكلف هارون “وليد فواز” ان يتم تولي كل الملفات والحركات المسلحة التى كان يديرها محمد كمال الى التنظيم فى الخارج.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.