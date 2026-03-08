لجنة الدراما بـ الأعلى للإعلام تجتمع لمناقشة مسلسلات النصف الأول من رمضان

اجتمعت صباح اليوم لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز للدراما الرمضانية، برئاسة الناقدة السينمائية د.ماجدة موريس.



وجاء الإجتماع لمناقشة وتقييم الأعمال الدرامية التي تم عرضها خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، وذلك في ضوء الدور الإشرافي الذي يضطلع به المجلس لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وإتاحة المجال للإبداع الفني الذي تتميز به الدراما المصرية على مر تاريخها.

من المقرر أن تُصدر لجنة الدراما تقريرها الثاني الذي يتضمن نتائج أعمال الرصد والتقييم لكافة الأعمال المعروضة، وأبرز الملاحظات الفنية والمهنية المتعلقة بها.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وهم الكاتبة الصحفية علا الشافعي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، ومسئول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج الكبير أحمد صقر، والمخرج الكبير هاني لاشين، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، والشاعر والروائي أحمد الشريف، والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست زين خيري شلبي، والناقد السينمائي رامي المتولي، وأحمد عبد الغني، المشرف على المرصد الإعلامي بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ودينا المقدم، وأمير يوسف.