فرصة أخيرة الحلقة 4 .. طارق لطفي يحاول إحراج محمود حميده عن طريق نجله

اذيعت الحلقة الرابعة من مسلسل فرصة أخيرة، علي قناة on e، والذي يقوم ببطولته كل من محمود حميدة وطارق لطفي.

وشهدت الحلقة الرابعة عدد من الأحداث، ومنها قيام طارق لطفي بمحاولة إحراج محمود حميدة عن طريق التصوير مع نجل الاخير وشقيقة الأول أثناء توقيع عد الشراكة.

كما يشك يبدأ محمود حميدة في الشك، أن الجريمة وقعت في المزوعة، حيث أن مباراة الكرة بدأت في السابعة مساءً وانتهت في التاسعة.

بينما التقطت أقرب كاميرا سيارة إسماعيل في التاسعة مساءً، فضلا عن أن التوقيت من المزرعة لموقع الجريمة يستغرق ساعة وهو ما يعني أن الزمن لا يسمح بوقوع الجريمة في موقع الحادث، ويقود هذا الاستنتاج حازم إلى طرح شك خطير، وهو أن الجريمة ربما وقعت داخل المزرعة نفسها.

قصة مسلسل فرصة أخيرة:

وتدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي يجسده النجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث رأسًا على عقب.

فريق مسلسل فرصة أخيرة:

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الاحداث شخصية أبنة محمود حميده.

القنوات العارضة:

العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط.

تغيير الاسم:

مسلسل فرصة أخيرة من الاعمال التي تم تغيير اسمها، حيث كان العمل يحمل في البداية اسم الاستاذ، قبل ان يستقر صناعه علي تغييره.