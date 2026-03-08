موعد انتهاء تصوير مسلسل رأس الأفعى.. خاص

يواصل فريق عمل مسلسل رأس الأفعى، تصوير مشاهدهم على قدم وساق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، خلال الوقت الحالي للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة لهم.

وعلم موقع صدى البلد الإخباري، أن فريق عمل مسلسل رأس الأفعى، مستمر في تصوير المشاهد حتى الأسبوع المقبل، وينتظر أن ينتهي التصوير خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك.

مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال البارزة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.