قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن
العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع
ترامب ينتقد تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران: لست سعيدا
بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين
دعاء الصباح 19 رمضان مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 68 ألف ريال.. أسعار ومواصفات شانجان CS35 بلس في السعودية
200 مليون استرليني.. تحقيق يكشف ممتلكات المرشد الإيراني الجديد في لندن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تأخر طرح One UI 8.5 يسير على خطى One UI 7

One UI 8.5
One UI 8.5
احمد الشريف

كشفت منصة SammyFans، أن سامسونج لم تبدأ بعد طرح التحديث النهائي لواجهة One UI 8.5، رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على إصدار أول نسخة تجريبية (بيتا) من التحديث لمستخدمي سلسلة Galaxy S25 في ديسمبر الماضي.

وأوضحت المنصة، أن الوضع الحالي يشبه كثيرًا ما حدث مع واجهة One UI 7، حيث دخل التحديث في «وضع تأجيل» واضح، مع غياب النسخة التجريبية الرابعة حتى الآن، وتباطؤ مسار التطوير مقارنةً بالتوقعات الأولية التي كانت تشير إلى طرح أسرع.

نافذة الإطلاق تنحصر في أبريل بعد أولوية تحديثات الأمان

وأشارت SammyFans إلى أن سامسونج تبدو حاليًا مركّزة على توزيع تحديث الأمان لشهر مارس 2026 على هواتف جالاكسي المختلفة، قبل بدء الإطلاق الرسمي لواجهة One UI 8.5، وهو ما يجعل نافذة التحديث تنحصر عمليًا في شهر أبريل المقبل وفق التقديرات الحالية.

وأكدت المنصة، أن هذا الترتيب يعني أن ملاك هواتف Galaxy S25 سيضطرون على الأرجح للانتظار حتى أبريل للحصول على النسخة المستقرة، رغم أن السلسلة تُعد الأحدث بين هواتف الشركة، بينما قد يحتاج مستخدمو الأجهزة الأقدم إلى وقت أطول حتى يصلهم التحديث.

تشابه مع تأجيلات One UI 7 ومخاوف من تكرار السيناريو

وأوضحت SammyFans ، أن وتيرة طرح One UI 8.5 تعيد إلى الأذهان تأجيلات One UI 7، حين واجهت سامسونج انتقادات بسبب تأخير التحديث النهائي، قبل أن توسّع الإطلاق تدريجيًا على مدى أشهر طويلة لمختلف الهواتف المؤهلة.

وأشارت المنصة، إلى أن بعض مستخدمي جالاكسي عبّروا عبر المجتمعات الرسمية ومنصات التواصل عن قلقهم من تكرار السيناريو نفسه، خاصة مع غياب جدول زمني واضح ومفصل رسميًا لكل طراز، والاكتفاء بتأكيد عام على أن التحديث سيصل «على مراحل» تبعًا لنتائج الاختبارات.

ملامح One UI 8.5 والتركيز على تحسينات Galaxy AI

وأكدت تقارير سابقة ، أن One UI 8.5 لا يمثل قفزة كبرى مقارنة بـOne UI 8، لكنه يقدّم مجموعة من التحسينات على واجهة الاستخدام وتطبيقات النظام، مع توسعة بعض مزايا Galaxy AI المدعومة بالذكاء الاصطناعي.​

وأوضحت مصادر تقنية ، أن التحديث يجلب تحسينات مثل واجهة جديدة في لوحة الإعدادات السريعة (Quick Panel)، وتعديلات على تطبيقات الهاتف وQuick Share والمعرض، بالإضافة إلى تحسينات في الأتمتة عبر Samsung Routines، وسط توقعات ببدء الإطلاق أولًا لهواتف Galaxy S25 وZ Fold 7 وZ Flip 7، ثم باقي الأجهزة الرائدة والمتوسطة المؤهلة لاحقًا.

One UI 85 خطى One UI 7 سلسلة Galaxy S25 اجهة One UI 7 سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

كلب السويس

بعد تصدره الترند.. تفاصيل إصابة "كلب السويس" وكواليس نقله للعلاج

ترشيحاتنا

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

أرز بالبشاميل

مغذية ولذيذة .. طريقة عمل أرز بالبشاميل

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد