تأخر طرح One UI 8.5 يسير على خطى One UI 7

كشفت منصة SammyFans، أن سامسونج لم تبدأ بعد طرح التحديث النهائي لواجهة One UI 8.5، رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على إصدار أول نسخة تجريبية (بيتا) من التحديث لمستخدمي سلسلة Galaxy S25 في ديسمبر الماضي.

وأوضحت المنصة، أن الوضع الحالي يشبه كثيرًا ما حدث مع واجهة One UI 7، حيث دخل التحديث في «وضع تأجيل» واضح، مع غياب النسخة التجريبية الرابعة حتى الآن، وتباطؤ مسار التطوير مقارنةً بالتوقعات الأولية التي كانت تشير إلى طرح أسرع.

نافذة الإطلاق تنحصر في أبريل بعد أولوية تحديثات الأمان

وأشارت SammyFans إلى أن سامسونج تبدو حاليًا مركّزة على توزيع تحديث الأمان لشهر مارس 2026 على هواتف جالاكسي المختلفة، قبل بدء الإطلاق الرسمي لواجهة One UI 8.5، وهو ما يجعل نافذة التحديث تنحصر عمليًا في شهر أبريل المقبل وفق التقديرات الحالية.

وأكدت المنصة، أن هذا الترتيب يعني أن ملاك هواتف Galaxy S25 سيضطرون على الأرجح للانتظار حتى أبريل للحصول على النسخة المستقرة، رغم أن السلسلة تُعد الأحدث بين هواتف الشركة، بينما قد يحتاج مستخدمو الأجهزة الأقدم إلى وقت أطول حتى يصلهم التحديث.

تشابه مع تأجيلات One UI 7 ومخاوف من تكرار السيناريو

وأوضحت SammyFans ، أن وتيرة طرح One UI 8.5 تعيد إلى الأذهان تأجيلات One UI 7، حين واجهت سامسونج انتقادات بسبب تأخير التحديث النهائي، قبل أن توسّع الإطلاق تدريجيًا على مدى أشهر طويلة لمختلف الهواتف المؤهلة.

وأشارت المنصة، إلى أن بعض مستخدمي جالاكسي عبّروا عبر المجتمعات الرسمية ومنصات التواصل عن قلقهم من تكرار السيناريو نفسه، خاصة مع غياب جدول زمني واضح ومفصل رسميًا لكل طراز، والاكتفاء بتأكيد عام على أن التحديث سيصل «على مراحل» تبعًا لنتائج الاختبارات.

ملامح One UI 8.5 والتركيز على تحسينات Galaxy AI

وأكدت تقارير سابقة ، أن One UI 8.5 لا يمثل قفزة كبرى مقارنة بـOne UI 8، لكنه يقدّم مجموعة من التحسينات على واجهة الاستخدام وتطبيقات النظام، مع توسعة بعض مزايا Galaxy AI المدعومة بالذكاء الاصطناعي.​

وأوضحت مصادر تقنية ، أن التحديث يجلب تحسينات مثل واجهة جديدة في لوحة الإعدادات السريعة (Quick Panel)، وتعديلات على تطبيقات الهاتف وQuick Share والمعرض، بالإضافة إلى تحسينات في الأتمتة عبر Samsung Routines، وسط توقعات ببدء الإطلاق أولًا لهواتف Galaxy S25 وZ Fold 7 وZ Flip 7، ثم باقي الأجهزة الرائدة والمتوسطة المؤهلة لاحقًا.