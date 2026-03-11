قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خلال شهر.. توقيع الكشف الطبي وفحص 154 ألف مواطن في سوهاج

جانب من المبادرة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تابع اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، جهود مديرية الشئون الصحية بالمحافظة في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وأعداد المستفيدين من المبادرة على مستوى المحافظة خلال شهر فبراير الماضي.

وتم توقيع الكشف الطبي وفحص 154 ألف و869 مواطن ومواطنة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، شملت 10 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص أكثر من 7 آلاف مواطن من خلال مبادرة فحص المقبلين على الزواج، كما تم فحص أكثر من 45 ألف و 100 سيدة خلال مبادرة “صحة المرأة ”.

وتم فحص ما يقرب 26 ألفًا و379 مواطن من خلال مبادرة "التشخيص المبكر للأورام السرطانية "، وتستهدف المبادرة السيدات والرجال من سن 18 سنة فما فوق، مشيرا إلى فحص أكثر من 7 آلاف مواطن ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض المزمنة.

كما تم فحص أكثر 52 ألفًا و600 طالب، ضمن مبادرة " الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم"، والتي تستهدف أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عام، وإحالة الطلاب الذي يعانون من هذه الأمراض إلى اللجان الطبية مع نظام التأمين الصحي للعلاج المجاني.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم فحص 7 آلاف و600 طفل ضمن مبادرة السمعيات بسوهاج، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

كما تم فحص  3 آلاف و897 سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، وتم فحص 511 مواطن من خلال مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ؛ لتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة والحرجة بأعلى جودة، وفي أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه تم فحص 4 آلاف و182 مواطن ضمن مبادرة قلبك أمانة، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركة باير العالمية لتعزيز الوعي الصحي، وتقديم رعاية مبكرة للأمراض القلبية والأوعية الدموية.

كما تم فحص ما يقرب من 600 مُسن من خلال مبادرة  رعاية كبار السن، والتي تقدم حزمة متكاملة من الفحوصات الطبية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي والفحوصات المعملية والإكلينيكية المختلفة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج 100 مليون صحة 100 مليون

