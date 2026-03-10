بنسبة 17.5٪؜.. محافظ سوهاج يصدر قرارًا بتعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة

أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، قرارا بشأن تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة العاملة بنطاق المحافظة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارًا من اليوم، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً.

وتضمن قرار المحافظ زيادة تعريفة الركوب للسيارات الأجرة العاملة بالسولار بنسبة 17.5% تقريبًا، والسيارات العاملة بالبنزين بنسبة 17.5% تقريبًا، وذلك وفقًا للجداول الجديدة المعتمدة من اللجنة العليا للنقل الجماعي.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ في قراره على التزام جميع السائقين بالإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل السيارات وفي المواقف الرسمية، مع التشديد على عدم تحصيل أي أجرة بالزيادة عن المقررة، وتكثيف الخدمات المرورية بجميع المواقف والطرق العامة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك مخالفات خطوط السير وعدد الركاب والتعريفة.

كما كلف المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع اللجنة العليا للنقل الجماعي وجميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام حركة النقل داخل المحافظة وبين المحافظات الأخرى، ومواجهة أي تداعيات قد تؤثر على سير العمل بالمواقف.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين واستغاثاتهم على مدار الساعة، ومتابعة تنفيذ القرار بكل دقة لتحقيق الانضباط واستقرار منظومة النقل الداخلي بالمحافظة.

وقد خصصت المحافظة عددًا من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، وهي:

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء: 16528

الخط الساخن بمحافظة سوهاج: 114

غرفة العمليات بالمحافظة: 4608073/093

واتس آب إدارة الأزمات بالمحافظة: 01111629164

غرفة عمليات مرور سوهاج: 2130134/093

إدارة المواقف بالمحافظة: 01226841514