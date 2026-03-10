قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
محافظات

بنسبة 17.5٪؜.. محافظ سوهاج يصدر قرارًا بتعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة

تعريفة الركوب الجديدة بسوهاج
تعريفة الركوب الجديدة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، قرارا بشأن تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة العاملة بنطاق المحافظة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات اعتبارًا من اليوم، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً.

وتضمن قرار المحافظ زيادة تعريفة الركوب للسيارات الأجرة العاملة بالسولار بنسبة 17.5% تقريبًا، والسيارات العاملة بالبنزين بنسبة 17.5% تقريبًا، وذلك وفقًا للجداول الجديدة المعتمدة من اللجنة العليا للنقل الجماعي.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ في قراره على التزام جميع السائقين بالإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل السيارات وفي المواقف الرسمية، مع التشديد على عدم تحصيل أي أجرة بالزيادة عن المقررة، وتكثيف الخدمات المرورية بجميع المواقف والطرق العامة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك مخالفات خطوط السير وعدد الركاب والتعريفة.

كما كلف المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع اللجنة العليا للنقل الجماعي وجميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام حركة النقل داخل المحافظة وبين المحافظات الأخرى، ومواجهة أي تداعيات قد تؤثر على سير العمل بالمواقف.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين واستغاثاتهم على مدار الساعة، ومتابعة تنفيذ القرار بكل دقة لتحقيق الانضباط واستقرار منظومة النقل الداخلي بالمحافظة.

وقد خصصت المحافظة عددًا من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، وهي:
الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء: 16528
الخط الساخن بمحافظة سوهاج: 114
غرفة العمليات بالمحافظة:  4608073/093 
واتس آب إدارة الأزمات بالمحافظة: 01111629164
غرفة عمليات مرور سوهاج: 2130134/093 
إدارة المواقف بالمحافظة: 01226841514

