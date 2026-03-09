محافظ سوهاج يترأس اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي للانتهاء من مشروعات "حياة كريمة"

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومتابعة معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات للانتهاء من كافة المشروعات المرحلة الأولى بنهاية شهر أبريل القادم.

وحضر الاجتماع كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أيمن الجندي رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، وممثلي مكتب دار الهندسة استشاري مجلس الوزراء، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية السبع التي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة.

محافظة سوهاج

وذلك إلى جانب ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب، ومديريات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والأبنية التعليمية، والزراعة والري ووحدة حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي شركات الغاز، والاتصالات، والكهرباء.

واستعرض الاجتماع وجود 55 طريق ستقوم الهيئة الهندسية بتمهيدها، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية المستهدفة بتحديد الطرق الرئيسية والتي عليها مطلب جماهيري للرصف والتمهيد، وذلك لإدراجها ضمن الطرق المستهدفة للتمهيد خلال المرحلة الحالية، وحتى يشعر المواطن بالجهد الملموس من مشروعات حياة كريمة، والتي ساهمت في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى، ووفرت العديد من خدمات المرافق خاصة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجارية بالقرى المستهدفة، حيث تمت مناقشة المشروعات التي تم الانتهاء منها ودخلت الخدمة بالفعل، وذلك إلى جانب المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تشغيلها بعد، والمشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل قطاع، وأبرز التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل تجاوزها.

من جانبه أكد رئيس الشعبة الهندسية أنه هناك دعم مالي قادم للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة، والعمل على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية خلال شهر يوليو القادم.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة التنسيق مع الشعبة الهندسية وتلافي أية ملاحظات بالنسبة لموقف تسليم وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها، لضمان تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وضمان الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة.