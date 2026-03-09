بدء تغطية وتطهير مصرف الطريق المؤدي لمدرسة فزارة بالمراغة بتوجيهات محافظ سوهاج

جاء في استجابة سريعة لشكوى المواطنين من وجود مصرف مجاور للطريق المؤدي إلى مدرسة فزارة الابتدائية الجديدة بقرية فزارة بمركز المراغة، وبناءً على توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج.

وجه محافظ سوهاج خلال جولته الميدانية الأخيرة بالقرية، بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق حفاظًا على سلامة الطلاب والمواطنين، تم اليوم بدء العمل في تغطية أجزاء من المصرف وتطهيره.

محافظة سوهاج

وتقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بالدفع بالمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال التطهير ورفع المخلفات من المصرف، إلى جانب تنفيذ أعمال التغطية في الأجزاء المجاورة للطريق المؤدي إلى المدرسة، للحد من الخطورة التي قد يتعرض لها الطلاب وأهالي القرية والقرى المجاورة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار حرص محافظة سوهاج على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتنفيذ توجيهات السيد المحافظ بتحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.