بعد زيادة الوقود..محافظ سوهاج يتابع مدى الالتزام بتعريفة الركوب المقررة

قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بعدد من محطات الوقود، ومواقف سيارات الأجرة، وتابع مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي.

وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026م.

محافظة سوهاج

واستهل المحافظ جولته بتفقد موقف سوهاج دار السلام بمدينة ناصر، ثم تفقد محطة مصر للبترول بشارع أخميم سوهاج، وموقف المراغة وطهطا وطما بمنطقة سيتي، ثم تفقد محطة وقود مدخل سوهاج البحري.

وموقف سوهاج أسيوط بمنطقة الثلاث كباري، كما تفقد موقف سوهاج جهينة، وموقف الغردقة، ومجمع مواقف المفيض بالحويتي.

والتقى محافظ سوهاج خلال الجولة عددًا من السائقين والركاب المترددين على المواقف، واطمأن منهم على الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين.

وشدد على وضع الملصقات بصورة واضحة على السيارات لبيان التعريفة الجديدة وأرقام تلقي شكاوى المواطنين، كما وجه بالمتابعة المستمرة والمرور على محطات الوقود والمخابز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد "راشد" على اتخاذ المحافظة عددا من الإجراءات الهامة لمواجهة أي تلاعب في الأسعار، ومنها تفعيل غرف العمليات بالمحافظة والوحدات المحلية لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة.

وتكثيف المرور بالتعاون بين الوحدات المحلية وإدارة مرور سوهاج لإحكام الرقابة على المواقف، وعلى الطرق، وتعيين خدمات ثابتة ومتحركة، وتذليل أية معوقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

وأكد أنه لا مساس بأسعار الخبز، وتم تخصيص عدد من الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها.