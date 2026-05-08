أندريه زكي : تطور تشريعي ومجتمعي بمصر يعزز استقرار أوضاع المسيحيين

أشاد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بالتطورات التشريعية والمؤسسية من بينها قانون بناء الكنائس، والتقدم في قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى تخصيص أراضٍ مجانية لبناء الكنائس في المدن الجديدة، وهو ما اعتبره خطوات عملية عززت العلاقات بين المسلمين والمسيحيين.

وأكد خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات المجتمعية في مصر تشهد مظاهر إيجابية واضحة، تظهر في التفاعل خلال الأعياد والمناسبات، وكذلك في مشاركة مؤسسات الدولة في الاحتفالات الدينية المختلفة.

وأوضح أن هناك تحولًا ملموسًا في الوعي المجتمعي، تجلى أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن احتفالات عيد القيامة شهدت هذا العام مشاركة وتهنئة أوسع تعكس ارتباطًا بالوطن وبالمواطنة، أكثر من كونها مرتبطة بالاختلافات العقائدية.

وفي الوقت نفسه، شدد على أن هذا التطور لا يعني غياب المشكلات، لكنه يعكس تحولًا في طريقة إدارتها والتعامل معها، معتبرًا أن ما بعد 2013 يختلف بشكل واضح عما قبله.

واختتم بالإشارة إلى أن أوضاع المسيحيين في بعض دول المنطقة، مثل سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، ما تزال مثيرة للقلق، في حين تبدو الأوضاع أكثر استقرارًا وتقدمًا في كل من مصر والأردن، مع التعامل مع التحديات القائمة بحكمة لصالح استقرار الدولة والمجتمع.