قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاز على دجلة بثلاثية.. نادي مسار بطلا لـ كأس مصر للكرة النسائية
الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية.. هل يعود ابن النادي؟
تقلبات جوية.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟
التعادل يحسم مواجهة بتروجيت ووادي دجلة في الدوري
قصة الطواف حول الكعبة.. اعرف الحكمة منه وأنواعه خلال فريضة الحج
مات على إيدها وكملت بيه شحاتة.. فيديو مرعب يكشف مأساة رضيع استغلته متسولة في إمبابة
تشكيل الهلال أمام الخلود في كأس خادم الحرمين
اتخانقوا في التدريبات.. ريال مدريد يكشف عن عقوبة فالفيردي وتشواميني
تنسيق 2026 | بدء التقديم للجامعات الأهلية .. وننشر المصروفات الدراسية لجميع التخصصات
بعد التراجع الأخير.. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك
حلو بشكل مش طبيعي.. محمد سامي يشيد بـ ممشى أهل مصر
الرد جاء سريعا.. بيان من جامعة عين شمس بشأن واقعة سور كلية البنات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف الصراع حول إيران إلى تجنب التصعيد

علم روسيا
علم روسيا
أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الجمعة/، أن موقف موسكو من الملف الإيراني لا يزال ثابتًا، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتجنّب أي خطوات أحادية أو إجراءات تصعيدية من شأنها تعقيد المشهد الإقليمي.

وأعرب ألكسندر أليموف، نائب وزير الخارجية الروسي، عن هذا الموقف خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي - وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".

وجاء في البيان المنشور على موقع الوزارة: "أكد أليموف عدم تغير الموقف الروسي من الصراع حول إيران".

وتابع: "تدعو موسكو جميع الأطراف المنخرطة في المواجهة الحالية في المنطقة، إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية والمبادرات التصعيدية، القادرة على الإضرار بالجهود الرامية إلى تحقيق التفاهمات بين إيران والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، أنها لا تدعم المحاولات الخطيرة لملء مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والبحرين في مجلس الأمن الدولي، بصياغات غير متوازنة.

وقالت البعثة الروسية، في بيان لها، إن "بلادنا لا تدعم المحاولات الخطيرة لملء الوثيقة بصياغات غير متوازنة، ومطالبات أحادية الجانب موجّهة إلى طهران، مع التجاهل التام للسبب الجذري للأزمة، وهو المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران".

وزارة الخارجية الروسية موسكو الملف الإيراني الصراع حول إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

الأدوية

بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

ترشيحاتنا

مونيـا شوكري

المخرجة الكندية مونيـا شوكري تترأس لجنة جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان

تامر هجرس

بإطلالة صيفية.. تامر هجرس ينشر صورا جديدة عبر انستجرام| شاهد

ميس حمدان

ميس حمدان تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

قصة زواج وطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني| صور

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني

أخصائي يحذر : 5 عادات يومية تزيد ألم الروماتويد .. وأطعمة تساعد على تهدئة الالتهاب

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

نفاذ حجز تذاكر فيلم افتتاح مهرجان كان خلال دقيقة واحدة

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد