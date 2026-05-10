عمرو أديب: وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل دولة عربية أمر غير مسبوق

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما تردد بشأن اكتشاف دولة عربية لوجود قاعدة عسكرية إسرائيلية على أراضيها؛ يُعد أمرًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الحديث يدور حول وجود تلك القاعدة داخل العراق.

وقال أديب، خلال برنامجه التلفزيوني، إن الأمر يثير حالة من الدهشة، خاصة مع الحديث عن أن الدولة لم تكن تعلم بوجود هذه القاعدة على أراضيها، مضيفًا: «ده مفيش بلد في الدنيا عامله كده».

طبيعة الأوضاع الأمنية في العراق

وأشار إلى أن استمرار وجود القاعدة، وفق ما يتم تداوله؛ يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة الأوضاع الأمنية والسيادية داخل الدولة المعنية.