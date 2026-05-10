عمرو أديب: العراق كان يمثل كابوسا حقيقيا لإسرائيل خلال مرحلة من تاريخه

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العراق كان في مرحلة من تاريخه يمثل «كابوسًا حقيقيًا لإسرائيل» من حيث قوته العسكرية، كما كان طرفًا رئيسيًا في مواجهة ممتدة مع إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت نحو 10 سنوات.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الشعب العراقي يتميز بكونه «شعبًا عربيًا غيورًا»، مؤكدا أن تلك الحرب الطويلة أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا من أبناء العراق.

إسرائيل حولت مدرج طائرات أنشأه صدام حسين لقاعدة سرية

أفاد مصدر أمني بإسرائيل، لوكالة “فرانس برس”، بأن القاعدة الإسرائيلية السرية بُنيت في العراق على “مدرج طائرات مهجور كان قد أنشأه صدام حسين”.