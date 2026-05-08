محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ كبارى المشاة بكيما والسيل

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى السيل للمشاة بمزلقان السيل، والذى وصلت نسبة تنفيذه إلى 50 %، حيث يتبقى تنفيذ الهيكل الحديدى الممتد أعلى شريط السكة الحديد وصولاً إلى المنازل بالناحية الشرقية، ويتم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة والأمان، وبما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة .

مواصفات كوبرى السيل للمشاة تشمل توفير أعلى معدلات الأمان لعبور المواطنين أعلى خطوط السكك الحديدية ، وإنشاء الكوبرى بإرتفاع 6 أمتار وعرض 2.40 متر ، وتزويد الكوبرى بعدد 2 مصعد لخدمة كبار السن وذوى الهمم ، وتنفيذ المشروع وفق تصميم حضارى يتناسب مع الهوية البصرية لمحافظة أسوان.

كبارى المشاه

مواصفات كوبرى كيما للمشاة يتم تنفيذه بمزلقان كيما ، ويضم 4 مصاعد كهربائية وبشكل متناسق مع الهوية البصرية للمحافظة ، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 11 مليون جنيه ، ويتم فيه مراعاة أعلى معايير السلامة والأمان

جاء ذلك بحضور السيد أسامة رزق نائب المحافظ ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة، حيث تم متابعة مراحل التنفيذ الجارية ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء من المشروع.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن إنشاء كوبرى المشاة بمزلقان السيل يمثل إستجابة كاملة لمطلب شعبى طال إنتظاره لسنوات طويلة، مشيراً إلى أنه يتم بالتوازى تنفيذ كوبرى كيما للمشاة ضمن خطة متكاملة للحد من الحوادث المتكررة على خطوط السكك الحديدية وتحقيق أعلى درجات الأمان للمواطنين.

وأوضح محافظ أسوان أن مشروعات كبارى المشاة تجسد نموذجاً عملياً لإهتمام الدولة بسلامة المواطن وتحقيق السيولة المرورية، مؤكداً أن تحمل شركة كيما وشركات القطاع الخاص التكلفة الكاملة لهذه المشروعات يعكس الدور الوطنى والإنسانى الرائد للقطاع الخاص، ويجسد مفهوم المشاركة المجتمعية الحقيقية التى تحرص الدولة على دعمها وترسيخها.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يأتى فى إطار النهج الذى تنتهجه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة عبد الفتاح السيسي، والذى يضع سلامة المواطن فى مقدمة الأولويات، من خلال تطوير البنية التحتية والإرتقاء بمستوى الخدمات، وتوفير حلول مرورية وإنسانية تسهم فى خدمة أهالى السيل وشرق المدينة، وتحقيق الربط الآمن بين شرق وغرب خطوط السكك الحديدية بما يحافظ على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، ويعزز من جودة الحياة داخل المحافظة.