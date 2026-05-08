رؤية أسوان 2040 .. المحافظ يتفقد مشروع التطوير الشامل لمنطقة مسجد بدر بالطابية

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مشروع التطوير الشامل للمنطقة المحيطة بمسجد بدر بالطابية، والذى يستهدف إعادة إحياء الموقع التاريخى برؤية حضارية متكاملة، تنفذها شركة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر ، بما يعكس القيمة المعمارية والتاريخية للمسجد ويعيد تقديمه بصورة معاصرة تليق بمكانته الفريدة.

محاور التطوير الشامل ضمن رؤية أسوان 2040 ، وتشمل الحفاظ على الهوية التاريخية: تنفيذ أعمال التطوير وفق رؤية متوازنة تحافظ على الطابع الأصيل للموقع مع تحديث عناصره الجمالية والخدمية ، وتطوير المشهد الحضارى: إعادة صياغة المشهد البصرى للمنطقة المحيطة بما يعزز من مكانة المسجد داخل المشهد العمرانى لمدينة أسوان ، وإحياء المواقع التراثية: تنفيذ المشروع وفق أسس علمية وهندسية دقيقة تراعى الهوية المعمارية وتحترم القيمة التاريخية للموقع ، وتعزيز البعد السياحى والثقافى: دعم القيمة السياحية للمسجد وتحويله إلى نقطة جذب حضارية وثقافية مميزة.

منطقة الطابية

منظومة الإضاءة والتجميل ، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ منظومة إضاءة خارجية متكاملة تهدف إلى إبراز العناصر المعمارية الفريدة للمسجد.

إعادة صياغة المشهد البصرى للمحيط العمرانى ، وتحويل المسجد إلى علامة حضرية مضيئة ترى من مسافات بعيدة ، وتعزيز حضوره فى الذاكرة البصرية لأسوان ليلاً.

كما تتضمن أعمال التطوير أيضاً تنفيذ أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء بما يصل إلى 22 ألف شجرة ، وتنفيذ محطتين لرى الأشجار لتحقيق الإستدامة والحفاظ على المسطحات الخضراء ، وتنفيذ أعمال ترميم وإعادة تأهيل للأرضيات وجدران الأرصفة.

يؤكد مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمسجد بدر بالطابية حرص محافظة أسوان على الحفاظ على مواقعها التراثية والتاريخية، وتحويلها إلى نماذج حضارية تجمع بين الأصالة والتطوير، بما يسهم فى دعم الهوية البصرية وتعزيز المقومات السياحية والثقافية للمدينة.