محافظ أسوان : رصد سيارات مخالفة محملة ببراميل لتعبئة الوقود وتهريبه

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تواجد عدد من السيارات المحملة ببراميل مخصصة لتعبئة الوقود، تضم 2 سيارة نقل ثقيل "شاسيه" وسيارة ربع نقل، حيث تبين استخدامها فى أعمال تهريب وممارسات غير مشروعة، فضلاً عن انتهاء التراخيص الخاصة بالسيارات وعدم حمل السائقين لرخص قيادة، بالإضافة إلى تركيب تنكات مخالفة داخل السيارات لاستخدامها فى تهريب المواد البترولية.

جاء ذلك أثناء جولته الميدانية بشوارع طريق السماد ومنطقة السيل فى أسوان.

المخالفات المضبوطة شملت ضبط سيارات تستخدم فى نقل وتهريب الوقود بطرق غير قانونية ، ورصد سيارات منتهية التراخيص وأخرى بدون تراخيص سارية ، وضبط سائقين بدون رخص قيادة قانونية ، واكتشاف تنكات وبراميل مخالفة مُثبتة داخل السيارات لإستخدامها فى أعمال التهريب ، وتسليم السيارات والسائقين للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه المهندس عمرو لاشين باتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية ضد السائقين وكافة المتورطين فى هذه المخالفات، مع عدم التهاون فى مواجهة أى محاولات للإتجار غير المشروع بالمواد البترولية أو استغلال الدعم بطرق مخالفة للقانون.

كما شدد محافظ أسوان على تكثيف الرقابة التموينية والمرور اليومى على جميع محطات الوقود، مع منع تموين أى سيارات غير مرخصة أو منتهية التراخيص، وإحكام السيطرة على منظومة تداول المواد البترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع تسريب الوقود للسوق السوداء.

وفى السياق ذاته، وجه محافظ أسوان بالتحفظ على كميات من تشوينات مواد البناء التى تم وضعها بشكل مخالف وغير قانونى بجوار سور السكة الحديد بطريق السماد، مع التنبيه الفورى برفع كافة التشوينات بموقع آخر بالطريق، وغلق المكان بالكامل لمنع تكرار وضع أى مواد أو إشغالات داخل الكتلة السكنية حفاظاً على سلامة المواطنين والمظهر الحضارى للمنطقة.

وتؤكد الجولات الميدانية المستمرة بمحافظة أسوان على مواصلة جهود الدولة فى فرض هيبة القانون والتصدى الحاسم لكافة صور التهريب والمخالفات، مع إحكام الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود، وإزالة أى مظاهر عشوائية أو ممارسات تهدد أمن وسلامة المواطنين، بما يرسخ الانضباط ويحافظ على الصالح العام.