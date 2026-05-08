فى أسوان.. دعم الحملات التموينية والرقابة على الأسواق

قامت مديرية التموين بتكثيف جهودها الرقابية بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية من خلال حملات موسعة على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية والمجمعات الإستهلاكية.

تم المرور الميدانى على الأنشطة التموينية المختلفة للتأكد من:

جودة الخبز المنتج بالمخابز البلدية.

الإلتزام بالأوزان والمواصفات المقررة.

ضبط حركة الأسعار بالأسواق.

منع التلاعب بالحصص التموينية.

مواجهة الغش التجاري واحتكار السلع الغذائية.

التصدى لخلق الأسواق السوداء للمواد البترولية والسلع الأساسية.

أسفرت الحملات التى تم تنفيذها عن تحرير عدد 16 محضر متنوع فى مجال محطات الوقود ، والمخابز البلدية، ففى مجال محطات الوقود تم تحرير محضر لتجميع 250 لتر سولار بغرض البيع فى السوق السوداء.

جهود تموينية

وفى مجال المخابز البلدية

عدد 2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

عدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

عدد 3 محاضر لعدم وجود ميزان بالمخبز.

عدد 1 محضر لعدم وجود قائمة أسعار.

عدد 2 محضر توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد.

عدد 1 محضر غلق.

عدد 1 محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن.

عدد 1 محضر لعدم نظافة أدوات العجين.

عدد 1 محضر تصرف في كمية من الدقيق.

عدد 1 محضر تجميع دقيق بلدى.

وتهدف الحملات لحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية والغش التجاري.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه بالشكل القانوني.

الحفاظ على جودة الخبز والسلع الأساسية.

تحقيق الإنضباط داخل الأسواق والأنشطة التموينية.

تعزيز الإستقرار التموينى والخدمى داخل المحافظة.

وتواصل مديرية التموين بأسوان تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، فى إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الإنضباط التموينى ومنع أى ممارسات تضر بالأمن الغذائى أو الإستقرار المعيشى .