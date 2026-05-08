جولة تفقدية لمحافظ أسوان بسوق السيل.. وإجراءات مشددة لإعادة الانضباط بالمنطقة

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل الأسواق والشوارع الحيوية، حيث تفقد سوق السيل؛ لمتابعة مستوى الانضباط ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين داخل السوق.

جاء ذلك بحضور أسامة رزق نائب المحافظ، وشرطة المرافق برئاسة المقدم أسامة الحوفي، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، حيث تم المرور الميداني على الشوارع الداخلية بالسوق والسويقة لرصد المخالفات والتعديات على حرم الطريق.

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة رفع كل الإشغالات والباعة الجائلين بسوق السيل بشكل كامل وفوري، مع فتح الشوارع الداخلية بالسويقة؛ لتحقيق السيولة والانسيابية المطلوبة أمام المواطنين المترددين على السوق، وعدم السماح بعودة أي إشغالات تعوق حركة السير أو تتسبب في التكدس والعشوائية، مع تنظيم حملات مكبرة بشكل يومي؛ لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل.

كما وجه محافظ أسوان بتحرير محاضر فورية ورادعة ضد المتعدين على حرم الطريق، مع مصادرة والتحفظ على الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق غير الملتزمين، في إطار فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حسم.

وفي نفس السياق، وجه المهندس عمرو لاشين بإلزام أصحاب المحلات التجارية بخطوط التنظيم المحددة لهم بالمنطقة المجاورة لمزلقان السيل القديم، مع تحرير محاضر للمخالفين ورفع كل الإشغالات الخاصة بهم والتحفظ عليها، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تؤثر على المظهر الحضاري أو تعوق الحركة المرورية والمشاة.

وتؤكد الجولات الميدانية المستمرة بمحافظة أسوان، على مواصلة الجهود لإعادة الانضباط للأسواق والشوارع الرئيسية، والتعامل الحاسم مع الإشغالات والعشوائيات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.