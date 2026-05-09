فعاليات وحدة تكافؤ الفرص لدعم التمكين المجتمعى بأسوان

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى ، أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً ، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية المستدامة ، مع الإستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية التى تساهم فى بناء قدرات المرأة بمختلف المجالات ، وخاصة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

محاور الفعاليات دعم التمكين الإقتصادى: مشاركة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفى فى ورش العمل الخاصة بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، بحضور ممثلى المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التنمية الإقتصادية والمشروعات الزراعية، للتعرف على آليات تطوير الأنشطة الزراعية الخاصة بالتمور وسبل تسويقها وتعظيم الإستفادة منها.

إلى جانب تنمية الشراكات المجتمعية: تعزيز التعاون والتشبيك بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بما يساهم فى دعم المرأة وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة داخل القرى والمجتمعات المحلية .

رؤية أسوان 2040

تقديم الخدمات المجتمعية: مواصلة تنفيذ مأموريات إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات والفتيات بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى، حيث تم تنفيذ مأمورية بقرية توشكى بمركز نصر النوبة إستفادت منها 88 سيدة وفتاة من الأهالى والمواطنين .

دعم العدالة الإجتماعية: تنفيذ الأنشطة والخدمات المجتمعية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص ، وتقديم أوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً داخل القرى والنجوع.

تم تنفيذ هذه الجهود تحت رعاية محافظ أسوان، ومن خلال التنسيق بين فرع المجلس القومى للمرأة والجهات التنفيذية والمؤسسات المجتمعية، مع التركيز على الوصول إلى السيدات والفتيات بالمناطق الريفية والنجوع الأكثر إحتياجاً، بما يضمن تحقيق الإستفادة المباشرة من الخدمات والبرامج المقدمة.

تهدف هذه الجهود إلى المساهمة فى بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على التنمية، من خلال دعم المرأة وتأهيلها وتمكينها للمشاركة الإيجابية فى مختلف القطاعات، بما يواكب مستهدفات رؤية أسوان 2040 وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.