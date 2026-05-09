برلماني : افتتاح جامعة سنجور يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والثقافة بالمنطقة

أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعكس التقدير الدولي لمصر ويؤكد نجاح سياستها الخارجية في بناء شراكات استراتيجية متوازنة مع القوى الكبرى بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم التنمية والاستقرار، مضيفًا أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كنقلة نوعية في مسار التعاون المشترك.

افتتاح مقر جامعة سنجور

وأشاد "أبو النصر" في بيان له اليوم، بما تضمنته المباحثات الثنائية بين الرئيسين من تأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والنقل والتعليم، مؤكدًا أن مصر أصبحت شريكًا موثوقًا للقوى الدولية بفضل ما حققته من استقرار سياسي وإنجازات تنموية واسعة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن اهتمام فرنسا بتوسيع حجم استثماراتها في السوق المصرية يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، مضيفًا أن التعاون المصري الفرنسي لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى مجالات الثقافة والتعليم ونقل الخبرات، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم خطط التنمية المستدامة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم المؤسسات التعليمية والعلمية ذات الطابع الدولي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والثقافة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجامعة تمثل منصة مهمة لتأهيل الكوادر الشابة من الدول الفرنكوفونية، بما يعزز التعاون العلمي والثقافي بين الشعوب، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا الصرح الأكاديمي يعكس دورها التاريخي في دعم قضايا التعليم والتنمية بالقارة الأفريقية والعالم الفرنكوفوني، فضلًا عن حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس بناء الجمهورية الجديدة.

دعم أمن الخليج

وأكد أبو النصر، أن المباحثات تناولت أيضًا عددًا من الملفات الإقليمية المهمة، في مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود مصر المستمرة لاحتواء التوترات ومنع التصعيد، مشيدًا بالموقف المصري الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، ومؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك برؤية متوازنة ومسؤولة للحفاظ على أمن المنطقة وتجنيب شعوبها مزيدًا من الأزمات والصراعات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد استمرار الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، من خلال جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية والدفع نحو إعادة الإعمار، مشددًا على التمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالتنسيق المصري الفرنسي في دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.