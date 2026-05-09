أحمد سالم: الهدنة بين أمريكا وإيران “هشة”.. والمشهد يتحول من حرب إلى مفاوضات معقدة

قال الإعلامي أحمد سالم إن التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال “هشة”، مشيرًا إلى استمرار التوترات والمناوشات العسكرية في منطقة مضيق هرمز، وسط حالة من الترقب لأي تصعيد مفاجئ.

تحول الصراع من مواجهة عسكرية إلى مفاوضات

وأوضح أن الأزمة انتقلت تدريجيًا من اشتباك عسكري مباشر إلى مسار تفاوضي غير مستقر، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول انتظار الرد الإيراني على مقترحات أمريكية لإنهاء المواجهة.

مضيق هرمز في قلب الأزمة بدل الملف النووي

وأشار إلى أن بؤرة الصراع تحولت بشكل لافت من الملف النووي الإيراني إلى السيطرة على مضيق هرمز، معتبرًا أن هذا التحول يعكس تغيرًا في طبيعة الاشتباك الإقليمي.

جدل حول إدارة المضيق ومخاوف اقتصادية عالمية

وأضاف أن بعض الطروحات التي تتحدث عن أدوار إيرانية في إدارة المضيق تثير جدلًا واسعًا، نظرًا لما قد يترتب عليها من تأثير مباشر على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة.

إيران بين التفاوض والمناورة

ولفت إلى أن إيران تمتلك خبرة طويلة في إدارة ملفات التفاوض مع الولايات المتحدة، وتعتمد — بحسب وصفه — على أسلوب المراوغة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة.

سيناريوهات مفتوحة دون حسم واضح

واختتم بأن المشهد لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، بين نجاح المفاوضات أو عودة التصعيد، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الأزمة بين الطرفين