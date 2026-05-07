باكستان ترحب باحتمالية التوقيع على اتفاق بين أمريكا وإيران

رحبت وزارة الخارجية الباكستانية بالأنباء عن احتمال التوقيع على اتفاق بين أمريكا وإيران مضيفة “ولكننا كوسطاء لن نخسر ثقة الطرفين بكشف تفاصيل”.

وذكرت الخارجية الباكستانية في بيان لها : لا نعلم مكان التوقيع على اتفاق بين واشنطن وطهران لكن سيكون فخرا لنا لو كان إسلام آباد.

وأشارت الخارجية الباكستانية إلى أنه لا مجال لمعرفة قرب أو بعد الطرفين عن توقيع اتفاق لكننا متفائلون.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت السلطات الإيرانية أنها لا تزال تدرس المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب الجارية، مؤكدة أنها ستنقل موقفها الرسمي عبر القنوات الدبلوماسية، وبالتحديد من خلال باكستان، في خطوة تعكس استمرار المساعي الإقليمية للوساطة واحتواء التصعيد.

المقترح الأمريكي

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، من بينها وكالة أنباء فارس، عن مسؤولين في طهران قولهم إن المقترح الأمريكي يخضع حالياً لمراجعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، مشيرين إلى أن القرار النهائي سيتخذ بناءً على ما يحقق “المصالح الوطنية” للبلاد ويضمن وقفاً فعلياً للأعمال العسكرية.