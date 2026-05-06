إيران: ندرس المقترح الأمريكي الأخير وسنبلغ باكستان بالرد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تدرس المقترح الأمريكي الأخير وستبلغ باكستان بالرد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن التقدم يبدو ملحوظًا خلال الفترة الحالية.

وذكر بيسنت في تصريحات له أن المعنويات داخل غرفة العمليات كانت مرتفعة أمس، في ظل ما وصفه بتحقيق تقدم كبير، ما يعكس حالة من التفاؤل بإمكانية الوصول إلى نتائج ملموسة خلال المرحلة المقبلة.

ويُشار إلى أن موقع "أكسيوس" كشف عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم مختصرة من صفحة واحدة، تهدف إلى إنهاء الحرب، في ظل توقعات أمريكية بتلقي رد رسمي من طهران خلال 48 ساعة، بشأن عدد من النقاط الرئيسية محل التفاوض.