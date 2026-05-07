رئيس وزراء باكستان: نتطلع إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بشكل دائم

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن بلاده تتطلع إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بشكل دائم، سعيا إلى تحقيق السلام في المنطقة.

وأعرب شريف - في تصريح نقله راديو باكستان اليوم /الخميس/ - عن ثقته في أن الحوار سيتحول قريبا إلى سلام مستدام في المنطقة دون سقوط المزيد من الضحايا.

ووصف شريف دور باكستان بالتاريخي، وأشاد بجهود رئيس أركان الجيش، عاصم منير، لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات بين الجانبين.

وأكد شريف مجددا أن بلاده تتمسك بموقفها بشأن فلسطين، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه في تقرير المصير.