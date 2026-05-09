الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
داليا الأتربي: افتتاح جامعة سنجور يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دورها كمركز إقليمي للتعليم والتدريب

داليا الأتربي
داليا الأتربي
عبد الرحمن سرحان

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن افتتاح المقر الجديد لـجامعة سنجور بمدينة برج العرب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون يمثل خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دورها كمركز إقليمي للتعليم والتدريب وبناء القدرات في القارة الأفريقية، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بملف التعليم وتطوير العنصر البشري.

جامعة سنجور تؤدي دورًا محوريًا

وأضافت الأتربي، أن جامعة سنجور تؤدي دورًا محوريًا في إعداد وتأهيل الكوادر الأفريقية في العديد من التخصصات المرتبطة بالتنمية والإدارة والصحة والبيئة، وهو ما يساهم في دعم خطط التنمية المستدامة داخل الدول الأفريقية، مؤكدة أن مصر حريصة دائمًا على دعم التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم وبناء القدرات.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الشراكات الدولية في مجال التعليم أصبحت ضرورة حقيقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها سوق العمل، والتي تتطلب تطوير المناهج وأساليب التدريب والتأهيل بما يتناسب مع المهارات الحديثة والوظائف المستقبلية.

افتتاح جامعة سنجور في مصر

وأشادت بحرص الدولة المصرية على التوسع في إنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية ذات الطابع الدولي، مؤكدة أن القيادة السياسية تدرك أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأوطان، وأن بناء الإنسان وتأهيله علميًا وتكنولوجيًا يمثلان أساس تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية الدول.

وأكدت أن جامعة سنجور تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، وتسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة عملية التنمية داخل القارة، بما يعزز من فرص التكامل والتعاون الأفريقي في مختلف المجالات

