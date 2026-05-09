برلماني : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبوظبي ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات، وتؤكد استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

العلاقات المصرية الإماراتية

وأوضح الكمار أن، العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، مشيرًا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات ممتدة وراسخة نجحت على مدار السنوات الماضية في تحقيق شراكات قوية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، وهو ما يعكس حرص القيادتين المصرية والإماراتية على استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي، وتعزيز جهود التنمية والسلام.

دعم مصر للخليج

وأضاف نائب القليوبية، أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي لم تعد تقتصر على التعاون السياسي فقط، وإنما أصبحت شراكة استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأختتم النائب مدحت الكمار حديثه، أن مصر والإمارات تربطهما علاقات أخوية وتاريخية قوية، في ظل قيادة تمتلك رؤية واضحة تجاه أهمية العمل العربي المشترك، مشددًا على أن التعاون بين البلدين سيظل أحد أهم ركائز دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة العربية خلال المرحلة المقبلة.