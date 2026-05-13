أخبار بني سويف: الاستعانة بحملة الدكتوراة والماجستير.. والمحافظ يجتمع بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

الاستعانة بـ حملة الدكتوراة والماجستير في بني سويف لتنمية قطاعات المحافظة

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، لقاءً موسعًا مع عدد من حملة الدكتوراه والماجستير من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وذلك لبحث آليات الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في دعم خطط المحافظة الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، وفي إطار توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية وبناء كوادر قادرة على دعم خطط التنمية.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن المحافظة تنظر إلى الكوادر العلمية باعتبارها موردًا مهمًا وشريكًا رئيسيًا في تطوير الأداء التنفيذي ودعم خطط التنمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من الأفكار الجديدة والرؤى العلمية القابلة للتطبيق، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الخدمات المحلية، والطرق، والسياحة، وتحسين أداء الجهاز الإداري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجهود ضخم لـ الأغذية العالمي للنهوض بالقرى في بني سويف وزيادة إنتاجيتها

التقي اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،بمكتبه اليوم،مسؤولي برنامج الأغذية العالمي"WFP" بمصر،التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في حضور: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، رود الحلبي مدير برنامج الأغذية العالمي بمصر، نهال عبد الوهاب مسئول برامج الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية بالبرنامج، نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة بالمحافظة

استعدادا للصيف.. محافظ بني سويف يجتمع بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات والحلول والمقترحات الخاصة بتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لفصل الصيف ومواجهة أية ضغوط متوقعة على الخدمة،حيث عُقد الاجتماع بديوان عام المحافظة شرق النيل،بحضور المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالشركة.