جيل الانتماء .. تعاون بين بني سويف والجامعة التكنولوجية لتعزيز الوعي المجتمعي

وجه اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والاستثمار الأمثل في طاقات الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية.

ونظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية "بقيادة الدكتور جان هنري، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية"برنامج موسع وقافلة طبية شاملة تحت عنوان "جيل الانتماء".

أقيمت الفعاليات_تحت رعاية محافظ بني سويف _ وإشراف من بلال حبش، نائب محافظ بني سويف ومشرف عام وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية، ضمن خطة عمل اللجنة التنسيقية للسكان وبناء الإنسان لترسيخ قيم الهوية الوطنية لدى المبتكرين من شباب التكنولوجيا.

وشهد البرنامج حضوراً رفيع المستوى، تقدمه الدكتور محمد مراد، نائب رئيس الجامعة، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة عبدالله، رئيس اللجنة التنسيقية للسكان وبناء الإنسان بالجامعة،ومحمد سيد البحيري، مدير وحدة السكان المركزية ومقرر لجنة التنمية البشرية بالمحافظة، نارمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة ومدير العلاقات العامة بمديرية الصحة.

أكد الدكتور محمد مراد، نائب رئيس الجامعة، أن برنامج جيل الانتماء يعكس التزام الجامعة بدورها في بناء شخصية الطالب تكنولوجياً وفكرياً، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في توفير كافة السبل لتنمية وعي الشباب وتدريبهم على مهارات القيادة وريادة الأعمال. وأضاف أن التكامل بين العلم والوعي الوطني هو الضمانة الحقيقية لخلق جيل قادر على المنافسة في سوق العمل والمساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات التفاعلية التي تهدف إلى إدارة الوعي وتنمية المهارات، حيث استعرض مدير وحدة السكان  بالمحافظة  آليات العمل الوظيفي والاستراتيجية الوطنية للسكان وربطها بأهداف المحافظة وبرنامج عمل "جيل الانتماء"، بينما تناول "محمد طه حسن"، مسئول المشروعات بالمكتب الفني، سبل توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قدمت مسؤول التخطيط بوحدة السكان "نيرة نبيل"، رؤية حول التخطيط الاستراتيجي، فيما استعرض الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، المبادرات الرئاسية للرعاية الصحية والصحة الإنجابية. واختتمت الجلسات الأستاذة هاجر حسين، مسئول التنسيق والمتابعة بوحدة السكان، بتناول مهارات الحياة وريادة الأعمال.

وعلى هامش البرنامج، انطلقت قافلة طبية متخصصة بمقر الجامعة شملت تخصصات "الباطنة والرمد والجلدية والعظام" مع توفير العلاج " مجاناً" وعربة مجهزة للخدمات الطبية لتقديم الرعاية المجانية للطلاب وموظفي الجامعة، تأكيداً على مبدأ أن بناء الإنسان يبدأ برعاية صحته بالتوازي مع بناء عقله وزيادة وعيه المجتمعي.

قام بالإعداد والتنسيق فريق عمل وحدة السكان المركزية بديوان عام المحافظة : ندا فتحي ، نيرة نبيل ، هاجر حسين ، هبة الله مصطفي ، نهلة  حمدي، مصطفى د. مريم ثروت منسق السكان بمديرية الصحة.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
جانب من الحادث
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
